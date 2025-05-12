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Турция поддержит переговоры по Украине на каждом этапе, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.05.2025
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20:16 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/erdogan-2016573880.html
Турция поддержит переговоры по Украине на каждом этапе, заявил Эрдоган
Турция поддержит переговоры по Украине на каждом этапе, заявил Эрдоган - РИА Новости, 12.05.2025
Турция поддержит переговоры по Украине на каждом этапе, заявил Эрдоган
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что считает "чрезвычайно важным" желание России и Украины... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T20:16:00+03:00
2025-05-12T20:16:00+03:00
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что считает "чрезвычайно важным" желание России и Украины возобновить прямые переговоры, при этом Турция окажет поддержку на каждом этапе. В понедельник Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, региональные и глобальные вопросы. "Эрдоган заявил, что считает чрезвычайно важным желание России и Украины возобновить прямые переговоры, и что Турция готова оказать необходимую поддержку на каждом этапе этого процесса", - говорится в заявлении турецкого лидера. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/erdogan-2016572151.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Турция поддержит переговоры по Украине на каждом этапе, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция окажет поддержку на каждом этапе переговоров России и Украины

© AP Photo / Presidential Press Service/Yasin BulbulТайип Эрдоган
Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Presidential Press Service/Yasin Bulbul
Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что считает "чрезвычайно важным" желание России и Украины возобновить прямые переговоры, при этом Турция окажет поддержку на каждом этапе.
В понедельник Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, региональные и глобальные вопросы.
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров
Вчера, 20:00
"Эрдоган заявил, что считает чрезвычайно важным желание России и Украины возобновить прямые переговоры, и что Турция готова оказать необходимую поддержку на каждом этапе этого процесса", - говорится в заявлении турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Эрдоган проводит переговоры с западными лидерами после предложения Путина
11 мая, 15:27
 
В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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