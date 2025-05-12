Турция поддержит переговоры по Украине на каждом этапе, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция окажет поддержку на каждом этапе переговоров России и Украины
© AP Photo / Presidential Press Service/Yasin BulbulТайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service/Yasin Bulbul
Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 мая - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что считает "чрезвычайно важным" желание России и Украины возобновить прямые переговоры, при этом Турция окажет поддержку на каждом этапе.
"Эрдоган заявил, что считает чрезвычайно важным желание России и Украины возобновить прямые переговоры, и что Турция готова оказать необходимую поддержку на каждом этапе этого процесса", - говорится в заявлении турецкого лидера.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.