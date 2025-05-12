Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров
Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров по Украине, сообщила канцелярия главы республики.
"Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность", — указали в ведомстве.
Он назвал желание Москвы и Киева возобновить прямой диалог чрезвычайно важным, отметив, что Анкара готова оказать необходимую поддержку на каждом этапе этого процесса.
"Господин президент (Эрдоган. — Прим. ред.) заявил, что будет рад принять делегации России и Украины в Турции по случаю мирных переговоров", — добавили в канцелярии.
Предложение о прямых переговорах
Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Его поддержал глава Белого дома Дональд Трамп, призвав Украину немедленно согласиться на предложение России. По его словам, встреча представителей сторон конфликта как минимум определит, возможна ли сделка.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. На ней Макрон пригрозил ввести санкции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал Путин, в частности на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, язык ультиматумов для Москвы неприемлем.
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