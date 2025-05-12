https://ria.ru/20250512/erdogan-2016572151.html

Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров

Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров - РИА Новости, 12.05.2025

Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров по Украине, сообщила... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T20:00:00+03:00

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АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал не упускать возможность мирных переговоров по Украине, сообщила канцелярия главы республики."Эрдоган заявил, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров и что нельзя упускать представившуюся возможность", — указали в ведомстве.Он назвал желание Москвы и Киева возобновить прямой диалог чрезвычайно важным, отметив, что Анкара готова оказать необходимую поддержку на каждом этапе этого процесса."Господин президент (Эрдоган. — Прим. ред.) заявил, что будет рад принять делегации России и Украины в Турции по случаю мирных переговоров", — добавили в канцелярии. Предложение о прямых переговорахВладимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Его поддержал глава Белого дома Дональд Трамп, призвав Украину немедленно согласиться на предложение России. По его словам, встреча представителей сторон конфликта как минимум определит, возможна ли сделка.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, язык ультиматумов для Москвы неприемлем.

https://ria.ru/20250512/peregovory-2016452662.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

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