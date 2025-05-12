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Эрдоган провел переговоры с Зеленским - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 12.05.2025 (обновлено: 19:44 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/erdogan-2016567544.html
Эрдоган провел переговоры с Зеленским
Эрдоган провел переговоры с Зеленским - РИА Новости, 12.05.2025
Эрдоган провел переговоры с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провел в понедельник телефонные переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T19:22:00+03:00
2025-05-12T19:44:00+03:00
реджеп тайип эрдоган
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
турция
сша
владимир путин
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провел в понедельник телефонные переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине."Мы некоторое время назад провели переговоры с господином (Владимиром - ред.) Зеленским, президентом Украины. На прошлой неделе мы также обсуждали этот вопрос с господином (Дональдом, президентом США - ред.) Трампом и обсуждали шаги, которые мы могли бы предпринять, чтобы остановить кровопролитие (на Украине – ред.). Мы также поддерживаем стремление моего дорогого друга Трампа разрешать горячие конфликты путем диалога и дипломатии. Турция стала страной, к посредничеству которой в мирной дипломатии обращаются во всем мире", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабмина в понедельник.
https://ria.ru/20250512/tramp-2016565173.html
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Реджеп Тайип Эрдоган, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Турция, США, Владимир Путин
Эрдоган провел переговоры с Зеленским

Эрдоган сообщил, что в понедельник провел переговоры с Зеленским

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провел в понедельник телефонные переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине.
"Мы некоторое время назад провели переговоры с господином (Владимиром - ред.) Зеленским, президентом Украины. На прошлой неделе мы также обсуждали этот вопрос с господином (Дональдом, президентом США - ред.) Трампом и обсуждали шаги, которые мы могли бы предпринять, чтобы остановить кровопролитие (на Украине – ред.). Мы также поддерживаем стремление моего дорогого друга Трампа разрешать горячие конфликты путем диалога и дипломатии. Турция стала страной, к посредничеству которой в мирной дипломатии обращаются во всем мире", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабмина в понедельник.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийТурцияСШАВладимир Путин
 
 
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