https://ria.ru/20250512/erdogan-2016412878.html
Эрдоган обсудит с правительством переговоры по Украине, сообщил источник
Эрдоган обсудит с правительством переговоры по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 12.05.2025
Эрдоган обсудит с правительством переговоры по Украине, сообщил источник
Возможное возобновление переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле по инициативе России станет одной из тем обсуждения на... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T06:16:00+03:00
2025-05-12T06:16:00+03:00
2025-05-12T07:24:00+03:00
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АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Возможное возобновление переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле по инициативе России станет одной из тем обсуждения на заседании кабинета министров под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил РИА Новости дипломатический источник в республике."Тема украинского (конфликта. — Прим. ред.), безусловно, войдет в международную повестку заседания кабмина, которое планируется в понедельник в резиденции президента в Анкаре", — рассказал собеседник агентства. Минувшей ночью Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
В мире, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Эрдоган обсудит с правительством переговоры по Украине, сообщил источник
Эрдоган обсудит с кабмином возможные переговоры по Украине в Стамбуле
АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Возможное возобновление переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле по инициативе России станет одной из тем обсуждения на заседании кабинета министров под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил РИА Новости дипломатический источник в республике.
"Тема украинского (конфликта. — Прим. ред.), безусловно, войдет в международную повестку заседания кабмина, которое планируется в понедельник в резиденции президента в Анкаре", — рассказал собеседник агентства.
Минувшей ночью Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.