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Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 12.05.2025
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01:19 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ekonomist-2016402921.html
Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины
Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 12.05.2025
Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины
Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм, заявил РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T01:19:00+03:00
2025-05-12T01:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм, заявил РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс. "Это позитивное развитие. Думаю, президент (США Дональд - ред.) Трамп играет очень конструктивную роль", - сказал Сакс. По его словам, украинский конфликт стал следствием "ужасной ошибки" бывшего президента США Джо Байдена. "Президент Дональд Трамп, я думаю, видит ситуацию правильней, чем Байден", - сказал Сакс, добавив, что нынешний американский лидер хочет, чтобы конфликт завершился. "Я сдержанно оптимистичен", - отметил экономист. По его мнению, лидеры России, США и Турции смогут найти выход из ситуации. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Впоследствии турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
https://ria.ru/20250511/tramp-2016298231.html
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016306830.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, джо байден
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден
Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины

Экономист Сакс: развитие ситуации в вопросе Украины вселяет оптимизм

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм, заявил РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс.
"Это позитивное развитие. Думаю, президент (США Дональд - ред.) Трамп играет очень конструктивную роль", - сказал Сакс.
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По его словам, украинский конфликт стал следствием "ужасной ошибки" бывшего президента США Джо Байдена.
"Президент Дональд Трамп, я думаю, видит ситуацию правильней, чем Байден", - сказал Сакс, добавив, что нынешний американский лидер хочет, чтобы конфликт завершился.
"Я сдержанно оптимистичен", - отметил экономист.
По его мнению, лидеры России, США и Турции смогут найти выход из ситуации.
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Впоследствии турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
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