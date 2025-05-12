https://ria.ru/20250512/ekonomist-2016402921.html

Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины

Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 12.05.2025

Американский экономист оценил развитие ситуации вокруг Украины

Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм, заявил РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T01:19:00+03:00

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2025-05-12T01:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Развитие ситуации вокруг Украины вселяет оптимизм, заявил РИА Новости американский экономист Джеффри Сакс. "Это позитивное развитие. Думаю, президент (США Дональд - ред.) Трамп играет очень конструктивную роль", - сказал Сакс. По его словам, украинский конфликт стал следствием "ужасной ошибки" бывшего президента США Джо Байдена. "Президент Дональд Трамп, я думаю, видит ситуацию правильней, чем Байден", - сказал Сакс, добавив, что нынешний американский лидер хочет, чтобы конфликт завершился. "Я сдержанно оптимистичен", - отметил экономист. По его мнению, лидеры России, США и Турции смогут найти выход из ситуации. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Впоследствии турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.

https://ria.ru/20250511/tramp-2016298231.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016306830.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016363117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, джо байден