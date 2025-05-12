https://ria.ru/20250512/dodik-2016407950.html

Президент Республики Сербской БиГ высказался об СВО

Президент Республики Сербской БиГ высказался об СВО - РИА Новости, 12.05.2025

Президент Республики Сербской БиГ высказался об СВО

Решение начать специальную военную операцию на Украине было полностью оправданным, заявил президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик в интервью RT. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T04:14:00+03:00

2025-05-12T04:14:00+03:00

2025-05-12T04:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Решение начать специальную военную операцию на Украине было полностью оправданным, заявил президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик в интервью RT."Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 млн человек или даже больше?" — сказал он.Политик также отметил, что 35 стран объединились в войне против России через Украину, придав конфликту черты мировой войны. По его словам, СВО стала ответом на обман с Минскими соглашениями, о чем открыто заявила Ангела Меркель и Франсуа Олланд.Киев систематически нарушал Минские соглашения. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко*, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Париж, ни Берлин, ни Лондон никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от киевских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Украине время на наращивание сил и на подготовку к конфликту с Россией.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250510/dodik-2016255355.html

https://ria.ru/20250509/dodik-2016085563.html

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в мире, украина, россия, киев, милорад додик