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Президент Республики Сербской БиГ высказался об СВО - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:14 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/dodik-2016407950.html
Президент Республики Сербской БиГ высказался об СВО
Президент Республики Сербской БиГ высказался об СВО - РИА Новости, 12.05.2025
Президент Республики Сербской БиГ высказался об СВО
Решение начать специальную военную операцию на Украине было полностью оправданным, заявил президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик в интервью RT. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T04:14:00+03:00
2025-05-12T04:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
милорад додик
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Решение начать специальную военную операцию на Украине было полностью оправданным, заявил президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик в интервью RT."Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 млн человек или даже больше?" — сказал он.Политик также отметил, что 35 стран объединились в войне против России через Украину, придав конфликту черты мировой войны. По его словам, СВО стала ответом на обман с Минскими соглашениями, о чем открыто заявила Ангела Меркель и Франсуа Олланд.Киев систематически нарушал Минские соглашения. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко*, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Париж, ни Берлин, ни Лондон никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от киевских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Украине время на наращивание сил и на подготовку к конфликту с Россией.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250510/dodik-2016255355.html
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в мире, украина, россия, киев, милорад додик
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Милорад Додик
Президент Республики Сербской БиГ высказался об СВО

Милорад Додик назвал СВО полностью оправданным решением

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк Милорад Додик
 Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Решение начать специальную военную операцию на Украине было полностью оправданным, заявил президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик в интервью RT.
"Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 млн человек или даже больше?" — сказал он.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Додик заявил, что успел обсудить с Путиным важные темы
10 мая, 20:31
Политик также отметил, что 35 стран объединились в войне против России через Украину, придав конфликту черты мировой войны. По его словам, СВО стала ответом на обман с Минскими соглашениями, о чем открыто заявила Ангела Меркель и Франсуа Олланд.
Киев систематически нарушал Минские соглашения. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко*, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Париж, ни Берлин, ни Лондон никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от киевских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Украине время на наращивание сил и на подготовку к конфликту с Россией.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Додик после разговора с Путиным выразил уверенность в поддержке России
9 мая, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевМилорад Додик
 
 
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