https://ria.ru/20250512/dodik-2016407950.html
Президент Республики Сербской БиГ высказался об СВО
Президент Республики Сербской БиГ высказался об СВО - РИА Новости, 12.05.2025
Президент Республики Сербской БиГ высказался об СВО
Решение начать специальную военную операцию на Украине было полностью оправданным, заявил президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик в интервью RT. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T04:14:00+03:00
2025-05-12T04:14:00+03:00
2025-05-12T04:14:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Решение начать специальную военную операцию на Украине было полностью оправданным, заявил президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик в интервью RT."Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 млн человек или даже больше?" — сказал он.Политик также отметил, что 35 стран объединились в войне против России через Украину, придав конфликту черты мировой войны. По его словам, СВО стала ответом на обман с Минскими соглашениями, о чем открыто заявила Ангела Меркель и Франсуа Олланд.Киев систематически нарушал Минские соглашения. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко*, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Париж, ни Берлин, ни Лондон никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от киевских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Украине время на наращивание сил и на подготовку к конфликту с Россией.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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в мире, украина, россия, киев, милорад додик
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Милорад Додик
Президент Республики Сербской БиГ высказался об СВО
Милорад Додик назвал СВО полностью оправданным решением