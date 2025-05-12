Повара из Петербурга подозревают в участии в террористической организации
На повара из Петербурга возбудили дело по подозрению в терроризме
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Повара из Петербурга подозревают в участии в террористической организации, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, за которые ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
"В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ, обвиняемого в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и участии в деятельности незаконного вооруженного формирования и международной террористической организации", - сообщил собеседник агентства.
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По его словам, выяснилось, что, переехав в Санкт-Петербург из бывшей советской республики, мужчина работал поваром в ресторане восточной кухни. В соцсети он познакомился с представителями террористических структур Сирийской Арабской Республики (САР) и стал разделять их радикальные взгляды. "После непродолжительного общения принял решение о вступлении в их ряды. В этих целях выехал из России в Турцию и в дальнейшем пересек границу с САР и вступил в качестве бойца в незаконное вооруженное формирование "Катиба имама Аль-Бухари"*, входящего в террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра"*.
"Российскими правоохранителями установлено, что в настоящее время он принимает участие в карательных операциях против конфессиональных меньшинств в Сирии", - добавил собеседник агентства.
По совокупности инкриминируемых преступлений ему грозит пожизненное лишение свободы.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.