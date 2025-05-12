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Повара из Петербурга подозревают в участии в террористической организации - РИА Новости, 12.05.2025
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19:50 12.05.2025 (обновлено: 19:51 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/delo-2016571008.html
Повара из Петербурга подозревают в участии в террористической организации
Повара из Петербурга подозревают в участии в террористической организации - РИА Новости, 12.05.2025
Повара из Петербурга подозревают в участии в террористической организации
Повара из Петербурга подозревают в участии в террористической организации, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, за которые ему грозит... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T19:50:00+03:00
2025-05-12T19:51:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
турция
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Повара из Петербурга подозревают в участии в террористической организации, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, за которые ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города. "В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ, обвиняемого в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и участии в деятельности незаконного вооруженного формирования и международной террористической организации", - сообщил собеседник агентства. По его словам, выяснилось, что, переехав в Санкт-Петербург из бывшей советской республики, мужчина работал поваром в ресторане восточной кухни. В соцсети он познакомился с представителями террористических структур Сирийской Арабской Республики (САР) и стал разделять их радикальные взгляды. "После непродолжительного общения принял решение о вступлении в их ряды. В этих целях выехал из России в Турцию и в дальнейшем пересек границу с САР и вступил в качестве бойца в незаконное вооруженное формирование "Катиба имама Аль-Бухари"*, входящего в террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра"*. "Российскими правоохранителями установлено, что в настоящее время он принимает участие в карательных операциях против конфессиональных меньшинств в Сирии", - добавил собеседник агентства. По совокупности инкриминируемых преступлений ему грозит пожизненное лишение свободы.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ria.ru/20250419/zhitelnitsa-2012275787.html
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россия
санкт-петербург
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происшествия, россия, санкт-петербург, турция
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Турция
Повара из Петербурга подозревают в участии в террористической организации

На повара из Петербурга возбудили дело по подозрению в терроризме

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Повара из Петербурга подозревают в участии в террористической организации, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, за которые ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ, обвиняемого в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и участии в деятельности незаконного вооруженного формирования и международной террористической организации", - сообщил собеседник агентства.
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По его словам, выяснилось, что, переехав в Санкт-Петербург из бывшей советской республики, мужчина работал поваром в ресторане восточной кухни. В соцсети он познакомился с представителями террористических структур Сирийской Арабской Республики (САР) и стал разделять их радикальные взгляды. "После непродолжительного общения принял решение о вступлении в их ряды. В этих целях выехал из России в Турцию и в дальнейшем пересек границу с САР и вступил в качестве бойца в незаконное вооруженное формирование "Катиба имама Аль-Бухари"*, входящего в террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра"*.
"Российскими правоохранителями установлено, что в настоящее время он принимает участие в карательных операциях против конфессиональных меньшинств в Сирии", - добавил собеседник агентства.
По совокупности инкриминируемых преступлений ему грозит пожизненное лишение свободы.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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