Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане завели дело после исчезновения ребенка - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 12.05.2025 (обновлено: 11:30 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/dagestan-2016449725.html
В Дагестане завели дело после исчезновения ребенка
В Дагестане завели дело после исчезновения ребенка - РИА Новости, 12.05.2025
В Дагестане завели дело после исчезновения ребенка
Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту исчезновения 3-летнего ребенка в Цунтинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:29:00+03:00
2025-05-12T11:30:00+03:00
происшествия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту исчезновения 3-летнего ребенка в Цунтинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в ГУМЧС России по Дагестану сообщили, что в селе Бежта пропал мальчик 2021 года рождения. По предварительной информации, он упал в реку. В поисках участвуют более 500 человек: сотрудники МЧС, в том числе кинолог с собакой, полиция, местные жители. "Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 3-летнего ребенка в селе Бежта Цунтинского района (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"))… Следователи проводят первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении. По данным следствия, 11 мая около 19 часов ребенок вышел из дома кататься на велосипеде и не вернулся. Его местонахождение до сих пор не установлено. В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили РИА Новости, что ведомство организовало проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних.
https://ria.ru/20241127/kuzbass-1985990455.html
https://ria.ru/20250502/tela-2014654238.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане завели дело после исчезновения ребенка

СК возбудил дело по факту исчезновения трехлетнего ребенка в Дагестане

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту исчезновения 3-летнего ребенка в Цунтинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в ГУМЧС России по Дагестану сообщили, что в селе Бежта пропал мальчик 2021 года рождения. По предварительной информации, он упал в реку. В поисках участвуют более 500 человек: сотрудники МЧС, в том числе кинолог с собакой, полиция, местные жители.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Кузбассе пропал 12-летний мальчик
27 ноября 2024, 13:44
"Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 3-летнего ребенка в селе Бежта Цунтинского района (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"))… Следователи проводят первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 11 мая около 19 часов ребенок вышел из дома кататься на велосипеде и не вернулся. Его местонахождение до сих пор не установлено.
В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили РИА Новости, что ведомство организовало проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних.
Лес в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Тела пожарных, пропавших в Забайкалье, нашли в лесу
2 мая, 09:56
 
ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала