https://ria.ru/20250512/dagestan-2016449725.html

В Дагестане завели дело после исчезновения ребенка

В Дагестане завели дело после исчезновения ребенка - РИА Новости, 12.05.2025

В Дагестане завели дело после исчезновения ребенка

Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту исчезновения 3-летнего ребенка в Цунтинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:29:00+03:00

2025-05-12T11:29:00+03:00

2025-05-12T11:30:00+03:00

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту исчезновения 3-летнего ребенка в Цунтинском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в ГУМЧС России по Дагестану сообщили, что в селе Бежта пропал мальчик 2021 года рождения. По предварительной информации, он упал в реку. В поисках участвуют более 500 человек: сотрудники МЧС, в том числе кинолог с собакой, полиция, местные жители. "Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 3-летнего ребенка в селе Бежта Цунтинского района (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"))… Следователи проводят первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении. По данным следствия, 11 мая около 19 часов ребенок вышел из дома кататься на велосипеде и не вернулся. Его местонахождение до сих пор не установлено. В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили РИА Новости, что ведомство организовало проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних.

https://ria.ru/20241127/kuzbass-1985990455.html

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происшествия, республика дагестан