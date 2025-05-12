Белоруссия экстрадировала члена банды "Ифы-Козлова"
Белоруссия выдала России участника банды "Ифа-Козлова", действовавшей в Воркуте
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила запрос российских коллег о выдаче для привлечения к уголовной ответственности участника действовавшей в Воркуте банды "Ифы-Козлова", сообщил заместитель начальника управления генпрокуратуры Максим Чуприс.
"Подлежащему выдаче лицу в России инкриминировано совершение таких особо тяжких преступлений, как убийство, бандитизм, захват заложника и участие в преступной организации. Криминальное сообщество было создано в 1995 году в городе Воркуте республики Коми и существовало до марта 2012 года, когда его деятельность была пресечена", - говорится в заявлении Чуприса на сайте прокуратуры.
По его словам, обвиняемый с 2012 года находился в розыске, в том числе международном. "В январе 2025 года его задержали на территории Беларуси. По поручению генеральной прокуратуры указанное лицо передано департаментом исполнения наказания МВД конвою российской стороны", - сообщил представитель генпрокуратуры.
В ноябре 2018 года приговором Верховного суда Коми лидер преступной группы Юрий Козлов и 19 участников банды получили сроки лишения свободы от 7 до 27 лет. Олег Ифа и два активных участника преступной организации Акакий Качарава и Сергей Ильин были объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Впоследствии за убийства были осуждены еще несколько членов банды.
Банда из Воркуты, свое название получившая по фамилиям лидеров, действовала в 1990-2000 годах. Ее членам вменялись убийства, покушения на убийства, бандитизм, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, наркоторговля и незаконный оборот оружия.