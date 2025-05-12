https://ria.ru/20250512/balerina-2016494974.html

Умерла народная артистка РСФСР балерина Осипенко

Умерла народная артистка РСФСР балерина Осипенко - РИА Новости, 12.05.2025

Умерла народная артистка РСФСР балерина Осипенко

Народная артистка РСФСР, легенда мирового балета Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет, сообщила РИА Новости ее невестка — актриса Оксана Базилевич. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:55:00+03:00

2025-05-12T14:55:00+03:00

2025-05-12T18:48:00+03:00

культура

рсфср

санкт-петербург

ленинград

агриппина ваганова

мариинский театр

михайловский театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016497155_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1aae89c1d0c33735d80de81dd7535ab3.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Народная артистка РСФСР, легенда мирового балета Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет, сообщила РИА Новости ее невестка — актриса Оксана Базилевич. "Сегодня в шесть утра Аллы Евгеньевны не стало", — сказала собеседница агентства. По ее словам, дату прощания еще не определили, но церемония, скорее всего, пройдет в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге. Алла Осипенко — советская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра, киноактриса и балетный педагог. Алла Евгеньевна Осипенко родилась 16 июня 1932 года в Ленинграде. В 1950 году окончила Ленинградское хореографическое училище, став одной из последних учениц Агриппины Вагановой. Была солисткой балетной труппы "Хореографические миниатюры" под руководством Леонида Якобсона и выступала в спектаклях Ленинградского малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр).

рсфср

санкт-петербург

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рсфср, санкт-петербург, ленинград, агриппина ваганова, мариинский театр, михайловский театр