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Умерла народная артистка РСФСР балерина Осипенко - РИА Новости, 12.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:55 12.05.2025 (обновлено: 18:48 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/balerina-2016494974.html
Умерла народная артистка РСФСР балерина Осипенко
Умерла народная артистка РСФСР балерина Осипенко - РИА Новости, 12.05.2025
Умерла народная артистка РСФСР балерина Осипенко
Народная артистка РСФСР, легенда мирового балета Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет, сообщила РИА Новости ее невестка — актриса Оксана Базилевич. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Народная артистка РСФСР, легенда мирового балета Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет, сообщила РИА Новости ее невестка — актриса Оксана Базилевич. "Сегодня в шесть утра Аллы Евгеньевны не стало", — сказала собеседница агентства. По ее словам, дату прощания еще не определили, но церемония, скорее всего, пройдет в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге. Алла Осипенко — советская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра, киноактриса и балетный педагог. Алла Евгеньевна Осипенко родилась 16 июня 1932 года в Ленинграде. В 1950 году окончила Ленинградское хореографическое училище, став одной из последних учениц Агриппины Вагановой. Была солисткой балетной труппы "Хореографические миниатюры" под руководством Леонида Якобсона и выступала в спектаклях Ленинградского малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр).
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рсфср, санкт-петербург, ленинград, агриппина ваганова, мариинский театр, михайловский театр
Культура, РСФСР, Санкт-Петербург, Ленинград, Агриппина Ваганова, Мариинский театр, Михайловский театр
Умерла народная артистка РСФСР балерина Осипенко

Народная артистка РСФСР балерина Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет

© Фото : Михайловский театр/TelegramНародная артистка РСФСР Алла Осипенко
Народная артистка РСФСР Алла Осипенко - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Михайловский театр/Telegram
Народная артистка РСФСР Алла Осипенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Народная артистка РСФСР, легенда мирового балета Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет, сообщила РИА Новости ее невестка — актриса Оксана Базилевич.
"Сегодня в шесть утра Аллы Евгеньевны не стало", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, дату прощания еще не определили, но церемония, скорее всего, пройдет в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге.
Алла Осипенко — советская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра, киноактриса и балетный педагог. Алла Евгеньевна Осипенко родилась 16 июня 1932 года в Ленинграде. В 1950 году окончила Ленинградское хореографическое училище, став одной из последних учениц Агриппины Вагановой. Была солисткой балетной труппы "Хореографические миниатюры" под руководством Леонида Якобсона и выступала в спектаклях Ленинградского малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр).
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНародная артистка РСФСР Алла Осипенко
Народная артистка России Алла Осипенко - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Народная артистка РСФСР Алла Осипенко. Архивное фото
 
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