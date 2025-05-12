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Бывшего президента "Башнефти" заочно арестовали по делу о мошенничестве
Бывшего президента "Башнефти" заочно арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 12.05.2025
Бывшего президента "Башнефти" заочно арестовали по делу о мошенничестве
Бывшего президента "Башнефти" Виктора Хорошавцева заочно арестовали по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:53:00+03:00
2025-05-12T09:53:00+03:00
2025-05-12T10:53:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Бывшего президента "Башнефти" Виктора Хорошавцева заочно арестовали по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."Хорошавцеву В. Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции", — заявили в инстанции.Фигуранта заочно обвинили по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Его объявили в международный розыск, добавили в суде.По данным МВД, обвиняемого переобъявили в розыск в России.
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башнефть, москва, россия, виктор хорошавцев, совет федерации рф, общество, происшествия
Башнефть, Москва, Россия, Виктор Хорошавцев, Совет Федерации РФ, Общество, Происшествия
Бывшего президента "Башнефти" заочно арестовали по делу о мошенничестве
Экс-президента "Башнефти" Хорошавцева заочно арестовали по делу о мошенничестве