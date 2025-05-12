https://ria.ru/20250512/abkhaziya-2016421598.html

Гунба рассказал о приоритетах Абхазии

Гунба рассказал о приоритетах Абхазии - РИА Новости, 12.05.2025

Гунба рассказал о приоритетах Абхазии

Абхазия выступает за мирные отношения со всеми соседями, включая Грузию, однако только в статусе независимого государства, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T08:56:00+03:00

2025-05-12T08:56:00+03:00

2025-05-12T09:20:00+03:00

в мире

абхазия

грузия

бадра гунба

владислав ардзинба

тбилиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008882834_0:341:3034:2048_1920x0_80_0_0_f8401fb2bb85e4a548cc656fccf4dabe.jpg

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Абхазия выступает за мирные отношения со всеми соседями, включая Грузию, однако только в статусе независимого государства, заявил в интервью РИА Новости президент республики Бадра Гунба."Наш приоритет - жить в мире со всеми соседями. Мы хотим добрососедских отношений с Грузией, чтобы ее руководство осознало: перед ними - независимое государство", – сказал Гунба.Он сообщил, что этот курс был задан еще в годы национально-освободительного движения под руководством Владислава Ардзинбы и остается неизменным. Гунба подчеркнул, что Абхазия не хочет ни войны, ни конфликта, а стремится к диалогу и стабильности в регионе.Абхазия не раз заявляла о готовности обсуждать с Тбилиси гуманитарные и экономические вопросы. Однако любые переговоры, по мнению Сухума, невозможны без предварительного признания факта независимости республики, зафиксированной в ее конституции и в международных соглашениях с рядом стран.Читайте полный текст интервью Бадры Гунбы >>

https://ria.ru/20250512/lidergunba-2016418976.html

абхазия

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, абхазия, грузия, бадра гунба, владислав ардзинба, тбилиси