https://ria.ru/20250512/abkhaziya-2016421598.html
Гунба рассказал о приоритетах Абхазии
Гунба рассказал о приоритетах Абхазии - РИА Новости, 12.05.2025
Гунба рассказал о приоритетах Абхазии
Абхазия выступает за мирные отношения со всеми соседями, включая Грузию, однако только в статусе независимого государства, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T08:56:00+03:00
2025-05-12T08:56:00+03:00
2025-05-12T09:20:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Абхазия выступает за мирные отношения со всеми соседями, включая Грузию, однако только в статусе независимого государства, заявил в интервью РИА Новости президент республики Бадра Гунба."Наш приоритет - жить в мире со всеми соседями. Мы хотим добрососедских отношений с Грузией, чтобы ее руководство осознало: перед ними - независимое государство", – сказал Гунба.Он сообщил, что этот курс был задан еще в годы национально-освободительного движения под руководством Владислава Ардзинбы и остается неизменным. Гунба подчеркнул, что Абхазия не хочет ни войны, ни конфликта, а стремится к диалогу и стабильности в регионе.Абхазия не раз заявляла о готовности обсуждать с Тбилиси гуманитарные и экономические вопросы. Однако любые переговоры, по мнению Сухума, невозможны без предварительного признания факта независимости республики, зафиксированной в ее конституции и в международных соглашениях с рядом стран.Читайте полный текст интервью Бадры Гунбы >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, грузия, бадра гунба, владислав ардзинба, тбилиси
В мире, Абхазия, Грузия, Бадра Гунба, Владислав Ардзинба, Тбилиси
Гунба рассказал о приоритетах Абхазии
Гунба: Абхазия выступает за мирные отношения со всеми соседями, включая Грузию