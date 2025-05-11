https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016372672.html

В Женеве допустили, что Зеленский попытается избежать переговоров с Россией

В Женеве допустили, что Зеленский попытается избежать переговоров с Россией - РИА Новости, 11.05.2025

В Женеве допустили, что Зеленский попытается избежать переговоров с Россией

Следует ожидать, что Владимир Зеленский и его европейские союзники сделают все, чтобы избежать начала реальных переговоров с Россией, озвучил мнение в беседе с... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T18:38:00+03:00

2025-05-11T18:38:00+03:00

2025-05-11T18:38:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 11 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Следует ожидать, что Владимир Зеленский и его европейские союзники сделают все, чтобы избежать начала реальных переговоров с Россией, озвучил мнение в беседе с РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. "Поскольку Зеленский сделал выбор в пользу бескомпромиссной войны с 2022 года, любой вызов этой экстремистской позиции был бы опасен для него и его националистических и разжигающих войну сторонников как внутри Украины, так и в Европе. Весьма вероятно, что он сам и его европейские сторонники по-прежнему будут делать все возможное, чтобы предотвратить или, по крайней мере, отсрочить начало реальных переговоров (с РФ - ред.)", - сказал агентству Меттан. Швейцарский журналист добавил, что Украина и ее президент "боятся" вести переговоры, потому что любые переговоры предполагают уступки, на которые они отказываются идти, "а именно как минимум отказ от территорий и принятие статуса нейтральной страны". Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал власти в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016363117.html

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в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, ги меттан, верховная рада украины