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В ГД назвали предложение о переговорах в Стамбуле экзаменом для Зеленского - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:52 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016353431.html
В ГД назвали предложение о переговорах в Стамбуле экзаменом для Зеленского
В ГД назвали предложение о переговорах в Стамбуле экзаменом для Зеленского - РИА Новости, 11.05.2025
В ГД назвали предложение о переговорах в Стамбуле экзаменом для Зеленского
Предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле станет для Владимира Зеленского... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:52:00+03:00
2025-05-11T15:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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стамбул
украина
владимир путин
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле станет для Владимира Зеленского экзаменом на политическую зрелость и его реальные стремления к миру, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко. В воскресенье Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. "Предложение президента России - еще один реальный шаг на пути к устойчивому миру. Наша страна последовательна в стремлении к мирному урегулированию конфликта. Эта инициатива находит поддержку среди лидеров, которые реально оценивают положение дел. Для Зеленского - это экзамен на политическую зрелость и его реальные стремления к миру", - сказал агентству Нестеренко. По словам депутата, относиться скептически к предложению президента Россию могут только те политики и лидеры стран, которые предпочитают угрозы, ультиматумы и сконцентрировали все свои усилия на эскалации конфликта. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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в мире, россия, стамбул, украина, владимир путин, владимир зеленский, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Госдума РФ
В ГД назвали предложение о переговорах в Стамбуле экзаменом для Зеленского

Нестеренко назвал идею Путина о переговорах экзаменом на зрелость для Зеленского

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле станет для Владимира Зеленского экзаменом на политическую зрелость и его реальные стремления к миру, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко.
В воскресенье Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
"Предложение президента России - еще один реальный шаг на пути к устойчивому миру. Наша страна последовательна в стремлении к мирному урегулированию конфликта. Эта инициатива находит поддержку среди лидеров, которые реально оценивают положение дел. Для Зеленского - это экзамен на политическую зрелость и его реальные стремления к миру", - сказал агентству Нестеренко.
По словам депутата, относиться скептически к предложению президента Россию могут только те политики и лидеры стран, которые предпочитают угрозы, ультиматумы и сконцентрировали все свои усилия на эскалации конфликта.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСтамбулУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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