https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016353431.html

В ГД назвали предложение о переговорах в Стамбуле экзаменом для Зеленского

В ГД назвали предложение о переговорах в Стамбуле экзаменом для Зеленского - РИА Новости, 11.05.2025

В ГД назвали предложение о переговорах в Стамбуле экзаменом для Зеленского

Предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле станет для Владимира Зеленского... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T15:52:00+03:00

2025-05-11T15:52:00+03:00

2025-05-11T15:52:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле станет для Владимира Зеленского экзаменом на политическую зрелость и его реальные стремления к миру, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко. В воскресенье Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. "Предложение президента России - еще один реальный шаг на пути к устойчивому миру. Наша страна последовательна в стремлении к мирному урегулированию конфликта. Эта инициатива находит поддержку среди лидеров, которые реально оценивают положение дел. Для Зеленского - это экзамен на политическую зрелость и его реальные стремления к миру", - сказал агентству Нестеренко. По словам депутата, относиться скептически к предложению президента Россию могут только те политики и лидеры стран, которые предпочитают угрозы, ультиматумы и сконцентрировали все свои усилия на эскалации конфликта. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, стамбул, украина, владимир путин, владимир зеленский, госдума рф