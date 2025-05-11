В ГД назвали предложение о переговорах в Стамбуле экзаменом для Зеленского
Нестеренко назвал идею Путина о переговорах экзаменом на зрелость для Зеленского
© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле станет для Владимира Зеленского экзаменом на политическую зрелость и его реальные стремления к миру, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко.
В воскресенье Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
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"Предложение президента России - еще один реальный шаг на пути к устойчивому миру. Наша страна последовательна в стремлении к мирному урегулированию конфликта. Эта инициатива находит поддержку среди лидеров, которые реально оценивают положение дел. Для Зеленского - это экзамен на политическую зрелость и его реальные стремления к миру", - сказал агентству Нестеренко.
По словам депутата, относиться скептически к предложению президента Россию могут только те политики и лидеры стран, которые предпочитают угрозы, ультиматумы и сконцентрировали все свои усилия на эскалации конфликта.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.