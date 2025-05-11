https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016340319.html

В Госдуме призвали Зеленского внимательно изучить выступление Путина

В Госдуме призвали Зеленского внимательно изучить выступление Путина - РИА Новости, 11.05.2025

В Госдуме призвали Зеленского внимательно изучить выступление Путина

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского внимательно пересмотреть выступление президента России Владимир Путина о... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:06:00+03:00

2025-05-11T14:06:00+03:00

2025-05-11T14:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

франция

владимир зеленский

владимир путин

михаил шеремет

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014320427_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1df0d7090fe927bd65f63e3f6b518729.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского внимательно пересмотреть выступление президента России Владимир Путина о переговорах по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле и при необходимости провериться у врача-сурдолога. Ранее президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Зеленский, видимо, невнимательно смотрел выступление президента России. Советую ему еще раз пересмотреть и вникнуть в суть фразы, что переговоры должны начаться без каких-либо предварительных условий. При необходимости Зеленскому не мешало бы записаться и провериться у врача-сурдолога", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия не купится на различного рода политические хитрости, связанные с урегулирование конфликта на Украине. "Мы видим явных заинтересантов в продолжении конфликта на Украине и поведение двуличного Зеленского. Им нужны политические качели, чтобы восполнить ряды ВСУ и переформировать свои силы на линии фронта. Зеленскому пора прекратить свою истерику и желание выслужиться перед западными хозяевами и наконец-то подумать о будущем украинского народа и Украины", - добавил Шеремет. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.

https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016336008.html

https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, франция, владимир зеленский, владимир путин, михаил шеремет, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире