В Госдуме призвали Зеленского внимательно изучить выступление Путина
Депутат ГД Шеремет призвал Зеленского внимательно изучить выступление Путина
© AP Photo / Julia NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского внимательно пересмотреть выступление президента России Владимир Путина о переговорах по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле и при необходимости провериться у врача-сурдолога.
Ранее президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
В Совфеде отреагировали на ультиматум Зеленского
Вчера, 13:28
"Зеленский, видимо, невнимательно смотрел выступление президента России. Советую ему еще раз пересмотреть и вникнуть в суть фразы, что переговоры должны начаться без каких-либо предварительных условий. При необходимости Зеленскому не мешало бы записаться и провериться у врача-сурдолога", - сказал Шеремет РИА Новости.
"Мы видим явных заинтересантов в продолжении конфликта на Украине и поведение двуличного Зеленского. Им нужны политические качели, чтобы восполнить ряды ВСУ и переформировать свои силы на линии фронта. Зеленскому пора прекратить свою истерику и желание выслужиться перед западными хозяевами и наконец-то подумать о будущем украинского народа и Украины", - добавил Шеремет.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.