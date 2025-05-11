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В Госдуме призвали Зеленского внимательно изучить выступление Путина - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016340319.html
В Госдуме призвали Зеленского внимательно изучить выступление Путина
В Госдуме призвали Зеленского внимательно изучить выступление Путина - РИА Новости, 11.05.2025
В Госдуме призвали Зеленского внимательно изучить выступление Путина
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского внимательно пересмотреть выступление президента России Владимир Путина о... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:06:00+03:00
2025-05-11T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
владимир путин
михаил шеремет
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского внимательно пересмотреть выступление президента России Владимир Путина о переговорах по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле и при необходимости провериться у врача-сурдолога. Ранее президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Зеленский, видимо, невнимательно смотрел выступление президента России. Советую ему еще раз пересмотреть и вникнуть в суть фразы, что переговоры должны начаться без каких-либо предварительных условий. При необходимости Зеленскому не мешало бы записаться и провериться у врача-сурдолога", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия не купится на различного рода политические хитрости, связанные с урегулирование конфликта на Украине. "Мы видим явных заинтересантов в продолжении конфликта на Украине и поведение двуличного Зеленского. Им нужны политические качели, чтобы восполнить ряды ВСУ и переформировать свои силы на линии фронта. Зеленскому пора прекратить свою истерику и желание выслужиться перед западными хозяевами и наконец-то подумать о будущем украинского народа и Украины", - добавил Шеремет. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016336008.html
https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html
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россия, украина, франция, владимир зеленский, владимир путин, михаил шеремет, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Шеремет, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, В мире
В Госдуме призвали Зеленского внимательно изучить выступление Путина

Депутат ГД Шеремет призвал Зеленского внимательно изучить выступление Путина

© AP Photo / Julia NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского внимательно пересмотреть выступление президента России Владимир Путина о переговорах по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле и при необходимости провериться у врача-сурдолога.
Ранее президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Совфеде отреагировали на ультиматум Зеленского
Вчера, 13:28
"Зеленский, видимо, невнимательно смотрел выступление президента России. Советую ему еще раз пересмотреть и вникнуть в суть фразы, что переговоры должны начаться без каких-либо предварительных условий. При необходимости Зеленскому не мешало бы записаться и провериться у врача-сурдолога", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Россия не купится на различного рода политические хитрости, связанные с урегулирование конфликта на Украине.
"Мы видим явных заинтересантов в продолжении конфликта на Украине и поведение двуличного Зеленского. Им нужны политические качели, чтобы восполнить ряды ВСУ и переформировать свои силы на линии фронта. Зеленскому пора прекратить свою истерику и желание выслужиться перед западными хозяевами и наконец-то подумать о будущем украинского народа и Украины", - добавил Шеремет.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
МИД России жестко ответил на ультиматум Зеленского после предложения Путина
Вчера, 12:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМихаил ШереметВооруженные силы УкраиныГосдума РФВ мире
 
 
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