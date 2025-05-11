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В Госдуме прокомментировали ответ Зеленского на инициативу Путина - РИА Новости, 11.05.2025
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13:38 11.05.2025 (обновлено: 13:39 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016337237.html
В Госдуме прокомментировали ответ Зеленского на инициативу Путина
В Госдуме прокомментировали ответ Зеленского на инициативу Путина - РИА Новости, 11.05.2025
В Госдуме прокомментировали ответ Зеленского на инициативу Путина
Ультиматум Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры обнажает истинные намерения каждой из сторон, заявил... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:38:00+03:00
2025-05-11T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
киев
владимир путин
амир хамитов
владимир зеленский
госдума рф
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ультиматум Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры обнажает истинные намерения каждой из сторон, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "По большому счету сегодня Владимир Путин дал киевскому режиму шанс выйти из конфликта с минимальными потерями. И то, что глава этого режима тут же взбрыкнул очередным ультиматумом, обнажает истинные намерения каждой из сторон", - сказал Хамитов. Он добавил, что "украинские марионетки" могут говорить что угодно, но действуют всегда по указаниям "своих западных хозяев", то их ответные действия можно будет считать позицией значительной части западного мира. По словам депутата Госдумы, если вместо конструктивных шагов снова посыпятся истеричные вопли и невыполнимые требования, то у России есть все возможности решить этот конфликт недипломатическим путем. Однако политик выразил надежду, что "разум и адекватность все-таки победят". Хамитов подчеркнул, что, как справедливо заметил Путин, некоторые зарубежные страны до сих пор пытаются разговаривать с Россией на языке ультиматумов, наплевав на все правила и нормы дипломатии, забыв о том, как принято вести международные переговоры и считая себя, по всей видимости, хозяевами в любой ситуации на планете, и все это - на фоне миротворческих предложений с нашей стороны. "Недавний визит части западных кураторов в Киев напоминал сходку то ли деревенских бабок, то ли дворовой шпаны - собрались в кружок и начали мучительно выдумывать, как бы не потерять "имидж пахана" в очевидно проигрышной ситуации", - напомнил парламентарий. По словам Хамитова, какие бы фразы они там ни изобретали, их жалкие потуги не имеют ничего общего с нормальными политическими действиями, и бесконечные условия, ультиматумы, капризы все больше утомляют даже тех, кто еще недавно кричал о "российской агрессии". "И сегодня в мире как никогда хотят рациональных действий, а не истеричных воплей", - заключил он.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html
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россия, стамбул, киев, владимир путин, амир хамитов, владимир зеленский, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Киев, Владимир Путин, Амир Хамитов, Владимир Зеленский, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали ответ Зеленского на инициативу Путина

Депутат Госдумы Хамитов: ультиматум Зеленского обнажает его истинные намерения

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ультиматум Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры обнажает истинные намерения каждой из сторон, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
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"По большому счету сегодня Владимир Путин дал киевскому режиму шанс выйти из конфликта с минимальными потерями. И то, что глава этого режима тут же взбрыкнул очередным ультиматумом, обнажает истинные намерения каждой из сторон", - сказал Хамитов.
Он добавил, что "украинские марионетки" могут говорить что угодно, но действуют всегда по указаниям "своих западных хозяев", то их ответные действия можно будет считать позицией значительной части западного мира.
По словам депутата Госдумы, если вместо конструктивных шагов снова посыпятся истеричные вопли и невыполнимые требования, то у России есть все возможности решить этот конфликт недипломатическим путем. Однако политик выразил надежду, что "разум и адекватность все-таки победят".
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МИД России жестко ответил на ультиматум Зеленского после предложения Путина
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Хамитов подчеркнул, что, как справедливо заметил Путин, некоторые зарубежные страны до сих пор пытаются разговаривать с Россией на языке ультиматумов, наплевав на все правила и нормы дипломатии, забыв о том, как принято вести международные переговоры и считая себя, по всей видимости, хозяевами в любой ситуации на планете, и все это - на фоне миротворческих предложений с нашей стороны.
«
"Недавний визит части западных кураторов в Киев напоминал сходку то ли деревенских бабок, то ли дворовой шпаны - собрались в кружок и начали мучительно выдумывать, как бы не потерять "имидж пахана" в очевидно проигрышной ситуации", - напомнил парламентарий.
По словам Хамитова, какие бы фразы они там ни изобретали, их жалкие потуги не имеют ничего общего с нормальными политическими действиями, и бесконечные условия, ультиматумы, капризы все больше утомляют даже тех, кто еще недавно кричал о "российской агрессии". "И сегодня в мире как никогда хотят рациональных действий, а не истеричных воплей", - заключил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Вчера, 13:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулКиевВладимир ПутинАмир ХамитовВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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