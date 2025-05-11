https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016318064.html

Зеленский ответил на предложение Путина ультиматумом

Зеленский ответил на предложение Путина ультиматумом - РИА Новости, 11.05.2025

Зеленский ответил на предложение Путина ультиматумом

Владимир Зеленский ответил на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры ультиматумом о прекращении огня."Ожидаем, что Россия... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T11:11:00+03:00

2025-05-11T11:11:00+03:00

2025-05-11T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016319629_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_a6188c6d1ef1b9eb290154e0afd01deb.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский ответил на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры ультиматумом о прекращении огня."Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", — говорится в публикации в его Telegram-канале.При этом глава Белого дома Дональд Трамп уже положительно высказался об инициативе российского лидера и указал, что она прочит великий день для Москвы и Киева.Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Представитель Кремля подчеркнул, что цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих. До этого в совместном заявлении они пригрозили Москве санкциями, если та не примет условия по перемирию на 30 дней.Российский лидер отмечал, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.Ключевые заявления Путина из обращения к российским и зарубежным СМИ

https://ria.ru/20250511/bouz-2016306133.html

https://ria.ru/20250511/dubinskiy-2016302463.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, украина