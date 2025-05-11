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Зеленский ответил на предложение Путина ультиматумом - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:11 11.05.2025 (обновлено: 12:26 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016318064.html
Зеленский ответил на предложение Путина ультиматумом
Зеленский ответил на предложение Путина ультиматумом - РИА Новости, 11.05.2025
Зеленский ответил на предложение Путина ультиматумом
Владимир Зеленский ответил на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры ультиматумом о прекращении огня."Ожидаем, что Россия... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T11:11:00+03:00
2025-05-11T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский ответил на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры ультиматумом о прекращении огня."Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", — говорится в публикации в его Telegram-канале.При этом глава Белого дома Дональд Трамп уже положительно высказался об инициативе российского лидера и указал, что она прочит великий день для Москвы и Киева.Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Представитель Кремля подчеркнул, что цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих. До этого в совместном заявлении они пригрозили Москве санкциями, если та не примет условия по перемирию на 30 дней.Российский лидер отмечал, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.Ключевые заявления Путина из обращения к российским и зарубежным СМИ
https://ria.ru/20250511/bouz-2016306133.html
https://ria.ru/20250511/dubinskiy-2016302463.html
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в мире, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина
Зеленский ответил на предложение Путина ультиматумом

Зеленский ответил на предложение о переговорах ультиматумом о прекращении огня

© Getty Images / SOPA ImagesВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Getty Images / SOPA Images
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский ответил на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры ультиматумом о прекращении огня.

"Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", — говорится в публикации в его Telegram-канале.
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При этом глава Белого дома Дональд Трамп уже положительно высказался об инициативе российского лидера и указал, что она прочит великий день для Москвы и Киева.

Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
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Вчера, 08:33
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Представитель Кремля подчеркнул, что цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих. До этого в совместном заявлении они пригрозили Москве санкциями, если та не примет условия по перемирию на 30 дней.
Российский лидер отмечал, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
Ключевые заявления Путина из обращения к российским и зарубежным СМИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина
 
 
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