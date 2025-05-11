https://ria.ru/20250511/zelenskij-2016340492.html
Миронов раскрыл смысл ультиматума Зеленского
Миронов раскрыл смысл ультиматума Зеленского - РИА Новости, 11.05.2025
Миронов раскрыл смысл ультиматума Зеленского
Владимир Зеленский безуспешно пытается заставить Россию прекратить СВО без переговоров - для сохранения собственной власти, заявил РИА Новости лидер партии... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:06:00+03:00
2025-05-11T14:06:00+03:00
2025-05-11T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский безуспешно пытается заставить Россию прекратить СВО без переговоров - для сохранения собственной власти, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле. "Кровавый клоун пытается заставить Россию прекратить СВО без переговоров по существу, чтобы сохранить свою власть", - сказал он РИА Новости. Миронов отметил, что глава киевского режима и его кураторы не хотят мира, а только временной передышки. Но президент России Владимир Путин, по мнению политика, не дает и не даст им этого сделать, так как сначала переговоры и потом мир, либо продолжение СВО, если переговоры снова будут сорваны. Лидер СРЗП считает, что предложение Путина четко показывает, в чем разница позиций России и Запада. "Запад хочет временного перемирия без предварительных условий. А Путин возвращает их к реальности: хотите мира - мы готовы на переговоры без предварительных условий. Что по настоящему приведет к долгосрочному миру? Ответ очевиден", - добавил Миронов. Он также подчеркнул, что России нужен не временный мир, а устранение причин конфликта, и для этого нужны переговоры, но Зеленскому и его западным кураторам переговоры не нужны, так как они их сорвали в 2022 году и настойчиво отказываются их проводить сейчас. "Лично я уверен, что к прочному миру приведет только устранение режима Зеленского. Думаю, Владимир Путин своим предложением о переговорах, к которым Киев явно не готов, дает возможность убедиться в этом всему миру", - заключил депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
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https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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РИА Новости
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Миронов раскрыл смысл ультиматума Зеленского
Миронов: Зеленский хочет заставить РФ прекратить СВО без переговоров по существу