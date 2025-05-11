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Миронов раскрыл смысл ультиматума Зеленского - РИА Новости, 11.05.2025
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14:06 11.05.2025 (обновлено: 14:09 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/zelenskij-2016340492.html
Миронов раскрыл смысл ультиматума Зеленского
Миронов раскрыл смысл ультиматума Зеленского - РИА Новости, 11.05.2025
Миронов раскрыл смысл ультиматума Зеленского
Владимир Зеленский безуспешно пытается заставить Россию прекратить СВО без переговоров - для сохранения собственной власти, заявил РИА Новости лидер партии... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:06:00+03:00
2025-05-11T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
владимир путин
владимир зеленский
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский безуспешно пытается заставить Россию прекратить СВО без переговоров - для сохранения собственной власти, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле. "Кровавый клоун пытается заставить Россию прекратить СВО без переговоров по существу, чтобы сохранить свою власть", - сказал он РИА Новости. Миронов отметил, что глава киевского режима и его кураторы не хотят мира, а только временной передышки. Но президент России Владимир Путин, по мнению политика, не дает и не даст им этого сделать, так как сначала переговоры и потом мир, либо продолжение СВО, если переговоры снова будут сорваны. Лидер СРЗП считает, что предложение Путина четко показывает, в чем разница позиций России и Запада. "Запад хочет временного перемирия без предварительных условий. А Путин возвращает их к реальности: хотите мира - мы готовы на переговоры без предварительных условий. Что по настоящему приведет к долгосрочному миру? Ответ очевиден", - добавил Миронов. Он также подчеркнул, что России нужен не временный мир, а устранение причин конфликта, и для этого нужны переговоры, но Зеленскому и его западным кураторам переговоры не нужны, так как они их сорвали в 2022 году и настойчиво отказываются их проводить сейчас. "Лично я уверен, что к прочному миру приведет только устранение режима Зеленского. Думаю, Владимир Путин своим предложением о переговорах, к которым Киев явно не готов, дает возможность убедиться в этом всему миру", - заключил депутат Госдумы.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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в мире, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, сергей миронов, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов раскрыл смысл ультиматума Зеленского

Миронов: Зеленский хочет заставить РФ прекратить СВО без переговоров по существу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский безуспешно пытается заставить Россию прекратить СВО без переговоров - для сохранения собственной власти, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
"Кровавый клоун пытается заставить Россию прекратить СВО без переговоров по существу, чтобы сохранить свою власть", - сказал он РИА Новости.
Миронов отметил, что глава киевского режима и его кураторы не хотят мира, а только временной передышки. Но президент России Владимир Путин, по мнению политика, не дает и не даст им этого сделать, так как сначала переговоры и потом мир, либо продолжение СВО, если переговоры снова будут сорваны.
Лидер СРЗП считает, что предложение Путина четко показывает, в чем разница позиций России и Запада.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
МИД России жестко ответил на ультиматум Зеленского после предложения Путина
Вчера, 12:15
"Запад хочет временного перемирия без предварительных условий. А Путин возвращает их к реальности: хотите мира - мы готовы на переговоры без предварительных условий. Что по настоящему приведет к долгосрочному миру? Ответ очевиден", - добавил Миронов.
Он также подчеркнул, что России нужен не временный мир, а устранение причин конфликта, и для этого нужны переговоры, но Зеленскому и его западным кураторам переговоры не нужны, так как они их сорвали в 2022 году и настойчиво отказываются их проводить сейчас.
"Лично я уверен, что к прочному миру приведет только устранение режима Зеленского. Думаю, Владимир Путин своим предложением о переговорах, к которым Киев явно не готов, дает возможность убедиться в этом всему миру", - заключил депутат Госдумы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей МироновГосдума РФ
 
 
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