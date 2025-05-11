https://ria.ru/20250511/zakharova-2016345167.html

Захарова жестко ответила на ультиматум Зеленского после предложения Путина

Захарова жестко ответила на ультиматум Зеленского после предложения Путина - РИА Новости, 11.05.2025

Захарова жестко ответила на ультиматум Зеленского после предложения Путина

Украинские власти неправильно поняли предложение президента Владимира Путина о прямых переговорах с Киевом, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:45:00+03:00

2025-05-11T14:45:00+03:00

2025-05-11T14:45:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинские власти неправильно поняли предложение президента Владимира Путина о прямых переговорах с Киевом, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни <...> комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку", — отметила дипломат.Так она прокомментировала заявление Владимира Зеленского, сказавшего, что Украина согласится на инициативу российского лидера при условии, что Москва прекратит огонь с понедельника.Захарова напомнила позицию главы государства: сначала переговоры о первопричинах конфликта, затем возможны обсуждения перемирия.Минувшей ночью Владимир Путин предложил Украине вернуться к прямым переговорам без предварительных условий в Стамбуле со следующего четверга. Он допустил, что стороны смогут достичь реального прекращения огня, которое будет соблюдать Киев. Ключевые заявления Путина из обращения к СМИ >>

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

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