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Захарова жестко ответила на ультиматум Зеленского после предложения Путина - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/zakharova-2016345167.html
Захарова жестко ответила на ультиматум Зеленского после предложения Путина
Захарова жестко ответила на ультиматум Зеленского после предложения Путина - РИА Новости, 11.05.2025
Захарова жестко ответила на ультиматум Зеленского после предложения Путина
Украинские власти неправильно поняли предложение президента Владимира Путина о прямых переговорах с Киевом, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:45:00+03:00
2025-05-11T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
мария захарова
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинские власти неправильно поняли предложение президента Владимира Путина о прямых переговорах с Киевом, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни &lt;...&gt; комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку", — отметила дипломат.Так она прокомментировала заявление Владимира Зеленского, сказавшего, что Украина согласится на инициативу российского лидера при условии, что Москва прекратит огонь с понедельника.Захарова напомнила позицию главы государства: сначала переговоры о первопричинах конфликта, затем возможны обсуждения перемирия.Минувшей ночью Владимир Путин предложил Украине вернуться к прямым переговорам без предварительных условий в Стамбуле со следующего четверга. Он допустил, что стороны смогут достичь реального прекращения огня, которое будет соблюдать Киев. Ключевые заявления Путина из обращения к СМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
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в мире, украина, владимир путин, мария захарова, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Россия
Захарова жестко ответила на ультиматум Зеленского после предложения Путина

Захарова: реакция Зеленского показывает, что Киев плохо понял предложение Путина

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинские власти неправильно поняли предложение президента Владимира Путина о прямых переговорах с Киевом, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни <...> комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку", — отметила дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
Так она прокомментировала заявление Владимира Зеленского, сказавшего, что Украина согласится на инициативу российского лидера при условии, что Москва прекратит огонь с понедельника.
Захарова напомнила позицию главы государства: сначала переговоры о первопричинах конфликта, затем возможны обсуждения перемирия.
Минувшей ночью Владимир Путин предложил Украине вернуться к прямым переговорам без предварительных условий в Стамбуле со следующего четверга. Он допустил, что стороны смогут достичь реального прекращения огня, которое будет соблюдать Киев.
Ключевые заявления Путина из обращения к СМИ >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинМария ЗахароваВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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