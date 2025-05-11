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МИД России жестко ответил на ультиматум Зеленского после предложения Путина - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 11.05.2025 (обновлено: 13:27 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html
МИД России жестко ответил на ультиматум Зеленского после предложения Путина
МИД России жестко ответил на ультиматум Зеленского после предложения Путина - РИА Новости, 11.05.2025
МИД России жестко ответил на ультиматум Зеленского после предложения Путина
Президент Владимир Путин, выступая с предложением о прямых переговорах с Киевом, обозначил порядок действий в рамках урегулирования, заявила РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:15:00+03:00
2025-05-11T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
мария захарова
стамбул
россия
турция
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владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая с предложением о прямых переговорах с Киевом, обозначил порядок действий в рамках урегулирования, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах (конфликта на Украине. — Прим. ред.), а там и о перемирии можно будет поговорить", — отметила собеседница агентства.Так дипломат прокомментировала ультиматум Владимира Зеленского, сказавшего, что Киев пойдет на переговоры, если Москва согласится на прекращение огня с 12 мая."Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни, и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку", — добавила Захарова.Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Он подчеркнул, что цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.При этом глава Белого дома Дональд Трамп уже положительно высказался об инициативе российского лидера и указал, что она прочит великий день для Москвы и Киева. Ключевые заявления Путина из обращения к СМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
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мария захарова, стамбул, россия, турция, владимир путин, владимир зеленский, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Стамбул, Россия, Турция, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире, Украина
МИД России жестко ответил на ультиматум Зеленского после предложения Путина

Захарова: Путин сказал, что сначала должны идти переговоры, а затем перемирие

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание МИД
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая с предложением о прямых переговорах с Киевом, обозначил порядок действий в рамках урегулирования, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах (конфликта на Украине. — Прим. ред.), а там и о перемирии можно будет поговорить", — отметила собеседница агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
Так дипломат прокомментировала ультиматум Владимира Зеленского, сказавшего, что Киев пойдет на переговоры, если Москва согласится на прекращение огня с 12 мая.
"Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни, и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку", — добавила Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Он подчеркнул, что цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
При этом глава Белого дома Дональд Трамп уже положительно высказался об инициативе российского лидера и указал, что она прочит великий день для Москвы и Киева.
Ключевые заявления Путина из обращения к СМИ >>
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Киеве неожиданно отреагировали на ультиматум в адрес России от Запада
Вчера, 08:33
 
Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваСтамбулРоссияТурцияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ миреУкраина
 
 
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