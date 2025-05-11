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Ушаков рассказал, когда возобновятся переговоры России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:32 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/ushakov-2016285046.html
Ушаков рассказал, когда возобновятся переговоры России и Украины
Ушаков рассказал, когда возобновятся переговоры России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025
Ушаков рассказал, когда возобновятся переговоры России и Украины
Переговоры России и Украины в Стамбуле возобновятся с учетом реальной ситуации, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:32:00+03:00
2025-05-11T02:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
украина
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле возобновятся с учетом реальной ситуации, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С учетом этого, конечно. С учетом реальной ситуации", - ответил Ушаков на вопрос о том, возобновятся ли переговоры в Стамбуле с того момента, на котором остановились в 2022 году. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
https://ria.ru/20250511/rossija-2016284884.html
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россия, стамбул, украина, юрий ушаков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Ушаков рассказал, когда возобновятся переговоры России и Украины

Ушаков: переговоры России и Украины возобновятся с учетом реальной ситуации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Юрий Ушаков
 Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле возобновятся с учетом реальной ситуации, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"С учетом этого, конечно. С учетом реальной ситуации", - ответил Ушаков на вопрос о том, возобновятся ли переговоры в Стамбуле с того момента, на котором остановились в 2022 году.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ушаков прокомментировал идею Путина о переговорах с Украиной
02:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулУкраинаЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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