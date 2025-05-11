https://ria.ru/20250511/ushakov-2016285046.html

Ушаков рассказал, когда возобновятся переговоры России и Украины

Ушаков рассказал, когда возобновятся переговоры России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025

Ушаков рассказал, когда возобновятся переговоры России и Украины

Переговоры России и Украины в Стамбуле возобновятся с учетом реальной ситуации, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:32:00+03:00

2025-05-11T02:32:00+03:00

2025-05-11T02:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

стамбул

украина

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Переговоры России и Украины в Стамбуле возобновятся с учетом реальной ситуации, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С учетом этого, конечно. С учетом реальной ситуации", - ответил Ушаков на вопрос о том, возобновятся ли переговоры в Стамбуле с того момента, на котором остановились в 2022 году. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

https://ria.ru/20250511/rossija-2016284884.html

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россия, стамбул, украина, юрий ушаков, владимир путин