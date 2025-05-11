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Экс-глава МИД Ливана призвал США подтолкнуть Украину к переговорам - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 11.05.2025 (обновлено: 00:00 12.05.2025)
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016399286.html
Экс-глава МИД Ливана призвал США подтолкнуть Украину к переговорам
Экс-глава МИД Ливана призвал США подтолкнуть Украину к переговорам - РИА Новости, 12.05.2025
Экс-глава МИД Ливана призвал США подтолкнуть Украину к переговорам
США должны подтолкнуть Киев к прямым переговорам с Москвой для прекращения конфликта, рассказал РИА Новости бывший глава МИД Ливана Аднан Мансур. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-11T23:59:00+03:00
2025-05-12T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
стамбул
сша
украина
аднан мансур
владимир путин
владимир зеленский
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БЕЙРУТ, 11 мая - РИА Новости. США должны подтолкнуть Киев к прямым переговорам с Москвой для прекращения конфликта, рассказал РИА Новости бывший глава МИД Ливана Аднан Мансур. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. "США должны убедить (Владимира) Зеленского принять участие в переговорах в Стамбуле, поскольку это может стать важным шагом к мирному урегулированию", - сказал Мансур. Ливанский политик отметил, что переговоры обычно проходят в странах, которые пользуются доверием всех сторон, и Турция, по его словам, как раз обладает прочными связями с обеими сторонами конфликта, что позволяет ей играть роль посредника и принять переговоры на своей территории. "Выбор президентом Путиным Стамбула в качестве места переговоров отражает стремление России к миру… Президент Украины с истекшими полномочиями Владимир Зеленский оказался перед серьёзным испытанием, которое покажет, действительно ли он хочет положить конец конфликту", - добавил Мансур. Говоря о позиции президента Франции Эммануэля Макрона, Мансур охарактеризовал её как второстепенную. "Ни одна страна Европы не способна противостоять воле США из-за их значительного влияния на континенте", - сказал он. Мансур напомнил, как европейские страны подчинились решению США о выходе из ядерной сделки с Ираном и последующих санкциях, не выразив серьёзного несогласия. По мнению Мансура, прямые переговоры могут положить конец европейской поддержке Украины, что станет подтверждением неоспоримого успеха российского руководства.
https://ria.ru/20250511/tramp-2016379089.html
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
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в мире, стамбул, сша, украина, аднан мансур, владимир путин, владимир зеленский, россия, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стамбул, США, Украина, Аднан Мансур, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Турция
Экс-глава МИД Ливана призвал США подтолкнуть Украину к переговорам

Экс-глава МИД Ливана Мансур: США должны подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАднан Мансур
Аднан Мансур - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аднан Мансур. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 11 мая - РИА Новости. США должны подтолкнуть Киев к прямым переговорам с Москвой для прекращения конфликта, рассказал РИА Новости бывший глава МИД Ливана Аднан Мансур.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
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"США должны убедить (Владимира) Зеленского принять участие в переговорах в Стамбуле, поскольку это может стать важным шагом к мирному урегулированию", - сказал Мансур.
Ливанский политик отметил, что переговоры обычно проходят в странах, которые пользуются доверием всех сторон, и Турция, по его словам, как раз обладает прочными связями с обеими сторонами конфликта, что позволяет ей играть роль посредника и принять переговоры на своей территории.
"Выбор президентом Путиным Стамбула в качестве места переговоров отражает стремление России к миру… Президент Украины с истекшими полномочиями Владимир Зеленский оказался перед серьёзным испытанием, которое покажет, действительно ли он хочет положить конец конфликту", - добавил Мансур.
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Говоря о позиции президента Франции Эммануэля Макрона, Мансур охарактеризовал её как второстепенную.
"Ни одна страна Европы не способна противостоять воле США из-за их значительного влияния на континенте", - сказал он.
Мансур напомнил, как европейские страны подчинились решению США о выходе из ядерной сделки с Ираном и последующих санкциях, не выразив серьёзного несогласия.
По мнению Мансура, прямые переговоры могут положить конец европейской поддержке Украины, что станет подтверждением неоспоримого успеха российского руководства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтамбулСШАУкраинаАднан МансурВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияТурция
 
 
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