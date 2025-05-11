https://ria.ru/20250511/ukraina-2016399286.html

Экс-глава МИД Ливана призвал США подтолкнуть Украину к переговорам

Экс-глава МИД Ливана призвал США подтолкнуть Украину к переговорам - РИА Новости, 12.05.2025

Экс-глава МИД Ливана призвал США подтолкнуть Украину к переговорам

США должны подтолкнуть Киев к прямым переговорам с Москвой для прекращения конфликта, рассказал РИА Новости бывший глава МИД Ливана Аднан Мансур. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-11T23:59:00+03:00

2025-05-11T23:59:00+03:00

2025-05-12T00:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БЕЙРУТ, 11 мая - РИА Новости. США должны подтолкнуть Киев к прямым переговорам с Москвой для прекращения конфликта, рассказал РИА Новости бывший глава МИД Ливана Аднан Мансур. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. "США должны убедить (Владимира) Зеленского принять участие в переговорах в Стамбуле, поскольку это может стать важным шагом к мирному урегулированию", - сказал Мансур. Ливанский политик отметил, что переговоры обычно проходят в странах, которые пользуются доверием всех сторон, и Турция, по его словам, как раз обладает прочными связями с обеими сторонами конфликта, что позволяет ей играть роль посредника и принять переговоры на своей территории. "Выбор президентом Путиным Стамбула в качестве места переговоров отражает стремление России к миру… Президент Украины с истекшими полномочиями Владимир Зеленский оказался перед серьёзным испытанием, которое покажет, действительно ли он хочет положить конец конфликту", - добавил Мансур. Говоря о позиции президента Франции Эммануэля Макрона, Мансур охарактеризовал её как второстепенную. "Ни одна страна Европы не способна противостоять воле США из-за их значительного влияния на континенте", - сказал он. Мансур напомнил, как европейские страны подчинились решению США о выходе из ядерной сделки с Ираном и последующих санкциях, не выразив серьёзного несогласия. По мнению Мансура, прямые переговоры могут положить конец европейской поддержке Украины, что станет подтверждением неоспоримого успеха российского руководства.

https://ria.ru/20250511/tramp-2016379089.html

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html

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