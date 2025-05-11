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"Какая игра": на Зеленского набросились после выходки в адрес Путина - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:25 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016393603.html
"Какая игра": на Зеленского набросились после выходки в адрес Путина
"Какая игра": на Зеленского набросились после выходки в адрес Путина - РИА Новости, 11.05.2025
"Какая игра": на Зеленского набросились после выходки в адрес Путина
Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на слова Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле, увидев в них... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T22:25:00+03:00
2025-05-11T22:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
турция
россия
стамбул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на слова Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле, увидев в них актерскую игру и ложь.Глава киевского режима написал на своей странице, что "будет ждать" российского лидера в Турции."Зеленский живет в мире грез. Турция ничего не знает о подготовке визита Зеленского в Стамбул", — написал Rdz.&quot;Какая игра! Какой актер! Хватит играть! Остановись! Пока ты играешь, каждый день гибнут сотни людей! Останови войну! Действуй так, как принято в дипломатии, а не в развлекательных фильмах&quot;, — призвал Wenden."Опущенный клоун", — не выдержал Sergio."Отказано. Не тебе выбирать условия", — отметил Portman Michael."Ты постоянно врешь. Никто тебе не доверяет", — заявил Lowell Beets.Глава киевского режима выступил с таким заявлением после того, как накануне Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.Российский лидер отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.На следующий день президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на это предложение.Вечером того же дня Зеленский написал в соцсети X, что он "будет ждать" президента России в Турции в четверг. В администрации президента Турции заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.Владимир Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250511/zelenskogo-2016370535.html
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украина
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владимир зеленский, украина, турция, россия, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, Турция, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Верховная Рада Украины, В мире

"Какая игра": на Зеленского набросились после выходки в адрес Путина

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на слова Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле, увидев в них актерскую игру и ложь.
Глава киевского режима написал на своей странице, что "будет ждать" российского лидера в Турции.
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Вчера, 18:13
"Зеленский живет в мире грез. Турция ничего не знает о подготовке визита Зеленского в Стамбул", — написал Rdz.
«

"Какая игра! Какой актер! Хватит играть! Остановись! Пока ты играешь, каждый день гибнут сотни людей! Останови войну! Действуй так, как принято в дипломатии, а не в развлекательных фильмах", — призвал Wenden.

"Опущенный клоун", — не выдержал Sergio.
"Отказано. Не тебе выбирать условия", — отметил Portman Michael.
"Ты постоянно врешь. Никто тебе не доверяет", — заявил Lowell Beets.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Глава киевского режима выступил с таким заявлением после того, как накануне Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Российский лидер отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.
На следующий день президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на это предложение.
Вечером того же дня Зеленский написал в соцсети X, что он "будет ждать" президента России в Турции в четверг. В администрации президента Турции заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
Владимир Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать.
Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаТурцияРоссияСтамбулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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