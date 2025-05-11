https://ria.ru/20250511/ukraina-2016393603.html

"Какая игра": на Зеленского набросились после выходки в адрес Путина

"Какая игра": на Зеленского набросились после выходки в адрес Путина - РИА Новости, 11.05.2025

"Какая игра": на Зеленского набросились после выходки в адрес Путина

Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на слова Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле, увидев в них... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T22:25:00+03:00

2025-05-11T22:25:00+03:00

2025-05-11T22:25:00+03:00

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стамбул

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на слова Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле, увидев в них актерскую игру и ложь.Глава киевского режима написал на своей странице, что "будет ждать" российского лидера в Турции."Зеленский живет в мире грез. Турция ничего не знает о подготовке визита Зеленского в Стамбул", — написал Rdz."Какая игра! Какой актер! Хватит играть! Остановись! Пока ты играешь, каждый день гибнут сотни людей! Останови войну! Действуй так, как принято в дипломатии, а не в развлекательных фильмах", — призвал Wenden."Опущенный клоун", — не выдержал Sergio."Отказано. Не тебе выбирать условия", — отметил Portman Michael."Ты постоянно врешь. Никто тебе не доверяет", — заявил Lowell Beets.Глава киевского режима выступил с таким заявлением после того, как накануне Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.Российский лидер отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.На следующий день президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на это предложение.Вечером того же дня Зеленский написал в соцсети X, что он "будет ждать" президента России в Турции в четверг. В администрации президента Турции заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.Владимир Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

https://ria.ru/20250511/zelenskogo-2016370535.html

https://ria.ru/20250511/starmer-2016363219.html

https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016387933.html

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стамбул

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