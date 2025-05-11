https://ria.ru/20250511/ukraina-2016379666.html

Египетский политолог назвал инициативу Путина по Украине идеальной

Египетский политолог назвал инициативу Путина по Украине идеальной - РИА Новости, 11.05.2025

Египетский политолог назвал инициативу Путина по Украине идеальной

Инициатива президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле является идеальной, только такие переговоры могут... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T19:34:00+03:00

2025-05-11T19:34:00+03:00

2025-05-11T19:34:00+03:00

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КАИР, 11 мая - РИА Новости, Рустам Имаев. Инициатива президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле является идеальной, только такие переговоры могут привести к настоящему урегулированию украинского кризиса, заявила РИА Новости член Египетского совета по иностранным делам, профессор политологии Нурхан аш-Шейх. "Я считаю, что это идеальная инициатива. Необходимы прямые переговоры. Непрямые переговоры - это шаг, который немного растопил лед после трех лет, но они не могут привести к реальному урегулированию украинского кризиса, для этого должны пройти прямые переговоры", - считает аш-Шейх. По мнению эксперта, выбор Стамбула имеет значение в связи с тем, что в 2022 году там был разработан проект мирного договора, который Украина в итоге отказалась подписывать. "Я считаю, что президент Путин хочет реальной инициативой завершить этот кризис дипломатическим путем", - отметила аш-Шейх. Собеседница агентства выразила мнение, что, если переговоры состоятся, то они могут начаться не с нуля, а с того места, на котором они закончились в марте 2022 года. В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

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