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Египетский политолог назвал инициативу Путина по Украине идеальной - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016379666.html
Египетский политолог назвал инициативу Путина по Украине идеальной
Египетский политолог назвал инициативу Путина по Украине идеальной - РИА Новости, 11.05.2025
Египетский политолог назвал инициативу Путина по Украине идеальной
Инициатива президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле является идеальной, только такие переговоры могут... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:34:00+03:00
2025-05-11T19:34:00+03:00
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КАИР, 11 мая - РИА Новости, Рустам Имаев. Инициатива президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле является идеальной, только такие переговоры могут привести к настоящему урегулированию украинского кризиса, заявила РИА Новости член Египетского совета по иностранным делам, профессор политологии Нурхан аш-Шейх. "Я считаю, что это идеальная инициатива. Необходимы прямые переговоры. Непрямые переговоры - это шаг, который немного растопил лед после трех лет, но они не могут привести к реальному урегулированию украинского кризиса, для этого должны пройти прямые переговоры", - считает аш-Шейх. По мнению эксперта, выбор Стамбула имеет значение в связи с тем, что в 2022 году там был разработан проект мирного договора, который Украина в итоге отказалась подписывать. "Я считаю, что президент Путин хочет реальной инициативой завершить этот кризис дипломатическим путем", - отметила аш-Шейх. Собеседница агентства выразила мнение, что, если переговоры состоятся, то они могут начаться не с нуля, а с того места, на котором они закончились в марте 2022 года. В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Путин, В мире, Египет, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Египетский политолог назвал инициативу Путина по Украине идеальной

Политолог аш-Шейх: только прямые переговоры по Украине приведут к прочному миру

© Fotolia / selensergenЕгипетский флаг
Египетский флаг - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Fotolia / selensergen
Египетский флаг. Архивное фото
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КАИР, 11 мая - РИА Новости, Рустам Имаев. Инициатива президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле является идеальной, только такие переговоры могут привести к настоящему урегулированию украинского кризиса, заявила РИА Новости член Египетского совета по иностранным делам, профессор политологии Нурхан аш-Шейх.
"Я считаю, что это идеальная инициатива. Необходимы прямые переговоры. Непрямые переговоры - это шаг, который немного растопил лед после трех лет, но они не могут привести к реальному урегулированию украинского кризиса, для этого должны пройти прямые переговоры", - считает аш-Шейх.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
По мнению эксперта, выбор Стамбула имеет значение в связи с тем, что в 2022 году там был разработан проект мирного договора, который Украина в итоге отказалась подписывать.
"Я считаю, что президент Путин хочет реальной инициативой завершить этот кризис дипломатическим путем", - отметила аш-Шейх.
Собеседница агентства выразила мнение, что, если переговоры состоятся, то они могут начаться не с нуля, а с того места, на котором они закончились в марте 2022 года.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Вчера, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСтамбулВладимир ПутинВ миреЕгипетВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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