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Венгрия отменила переговоры с Украиной по нацменьшинствам - РИА Новости, 11.05.2025
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19:05 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016376666.html
Венгрия отменила переговоры с Украиной по нацменьшинствам
Венгрия отменила переговоры с Украиной по нацменьшинствам - РИА Новости, 11.05.2025
Венгрия отменила переговоры с Украиной по нацменьшинствам
Венгрия отменила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной о положении венгерского национального меньшинства в Закарпатье из-за того, что украинская... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T19:05:00+03:00
2025-05-11T19:05:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 11 мая - РИА Новости. Венгрия отменила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной о положении венгерского национального меньшинства в Закарпатье из-за того, что украинская сторона за три дня до встречи выдвинула обвинения в шпионаже, что ставит под сомнение искренность намерения Киева урегулировать спорные вопросы с Будапештом, заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр. В пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая якобы вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Политик сообщил, что после визита в Венгрию украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной стороны договорились продолжить переговоры о восстановлении прав венгерского меньшинства 12 мая. "Однако вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, посчитав, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют вести добросовестные, конструктивные переговоры по такой важной и чувствительной теме, как права меньшинств", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.По его словам, то, что украинские власти за три дня до встречи предъявили двум бывшим военным обвинения в шпионаже в пользу Венгрии и "немедленно представили это широкой медиаобщественности", "ставит под сомнение искренность намерений урегулировать открытые вопросы". "Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Со своей стороны, мы остаемся готовыми к диалогу", - добавил он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250501/ukraina-2014605546.html
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в мире, венгрия, украина, закарпатская область, нацменьшинства, мид венгрии
В мире, Венгрия, Украина, Закарпатская область, нацменьшинства, МИД Венгрии
Венгрия отменила переговоры с Украиной по нацменьшинствам

Венгрия отменила переговоры с Киевом по Закарпатью из-за шпионского скандала

© Depositphotos.com / bartoshdЖители Мукачево, Закарпатская область Украины
Жители Мукачево, Закарпатская область Украины - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Depositphotos.com / bartoshd
Жители Мукачево, Закарпатская область Украины. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 мая - РИА Новости. Венгрия отменила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной о положении венгерского национального меньшинства в Закарпатье из-за того, что украинская сторона за три дня до встречи выдвинула обвинения в шпионаже, что ставит под сомнение искренность намерения Киева урегулировать спорные вопросы с Будапештом, заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.
В пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая якобы вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов.
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Политик сообщил, что после визита в Венгрию украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной стороны договорились продолжить переговоры о восстановлении прав венгерского меньшинства 12 мая.
"Однако вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, посчитав, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют вести добросовестные, конструктивные переговоры по такой важной и чувствительной теме, как права меньшинств", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
По его словам, то, что украинские власти за три дня до встречи предъявили двум бывшим военным обвинения в шпионаже в пользу Венгрии и "немедленно представили это широкой медиаобщественности", "ставит под сомнение искренность намерений урегулировать открытые вопросы".
"Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Со своей стороны, мы остаемся готовыми к диалогу", - добавил он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреВенгрияУкраинаЗакарпатская областьнацменьшинстваМИД Венгрии
 
 
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