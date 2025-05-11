https://ria.ru/20250511/ukraina-2016376666.html

Венгрия отменила переговоры с Украиной по нацменьшинствам

Венгрия отменила переговоры с Украиной по нацменьшинствам - РИА Новости, 11.05.2025

Венгрия отменила переговоры с Украиной по нацменьшинствам

Венгрия отменила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной о положении венгерского национального меньшинства в Закарпатье из-за того, что украинская... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T19:05:00+03:00

2025-05-11T19:05:00+03:00

2025-05-11T19:05:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 11 мая - РИА Новости. Венгрия отменила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной о положении венгерского национального меньшинства в Закарпатье из-за того, что украинская сторона за три дня до встречи выдвинула обвинения в шпионаже, что ставит под сомнение искренность намерения Киева урегулировать спорные вопросы с Будапештом, заявил госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр. В пятницу СБУ заявила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая якобы вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Политик сообщил, что после визита в Венгрию украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной стороны договорились продолжить переговоры о восстановлении прав венгерского меньшинства 12 мая. "Однако вчера вечером я отменил завтрашнюю встречу, посчитав, что события последних дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют вести добросовестные, конструктивные переговоры по такой важной и чувствительной теме, как права меньшинств", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.По его словам, то, что украинские власти за три дня до встречи предъявили двум бывшим военным обвинения в шпионаже в пользу Венгрии и "немедленно представили это широкой медиаобщественности", "ставит под сомнение искренность намерений урегулировать открытые вопросы". "Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Со своей стороны, мы остаемся готовыми к диалогу", - добавил он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250501/ukraina-2014605546.html

https://ria.ru/20250331/siyayrto-2008310109.html

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в мире, венгрия, украина, закарпатская область, нацменьшинства, мид венгрии