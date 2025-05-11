https://ria.ru/20250511/ukraina-2016373319.html

Ливанский академик назвал инициативу Путина по Украине шагом победителя

Ливанский академик назвал инициативу Путина по Украине шагом победителя - РИА Новости, 11.05.2025

Ливанский академик назвал инициативу Путина по Украине шагом победителя

Заявление президента России Владимира Путина о готовности к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий является проявлением уверенности победителя, РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T18:43:00+03:00

2025-05-11T18:43:00+03:00

2025-05-11T18:43:00+03:00

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БЕЙРУТ, 11 мая – РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о готовности к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий является проявлением уверенности победителя, а не попыткой поиска компромисса, заявил РИА Новости ливанский академик и эксперт по международным отношениям Жерар Диб. "Призыв Путина к переговорам — это не жест доброй воли, это речь победителя. Сегодня очевидно: Запад, пытавшийся ослабить Россию, сам оказался в стратегическом тупике, а киевский режим — главной жертвой этой геополитической авантюры",- сказал Диб. По словам эксперта, российская инициатива продемонстрировала, что, несмотря на масштабные санкции, Москва сохранила суверенитет и геополитическую устойчивость, бросив вызов однополярной мировой системе. Диб также отметил, что выбор Стамбула в качестве места для переговоров символизирует сдвиг в международной дипломатии. "Передача посреднической роли Турции указывает на стремление разрушить монополию США в глобальных процессах и особенно влияние Вашингтона при Трампе", - пояснил Диб. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html

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