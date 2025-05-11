https://ria.ru/20250511/ukraina-2016370681.html

В Швейцарии назвали условие для прекращения огня на Украине

В Швейцарии назвали условие для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 11.05.2025

В Швейцарии назвали условие для прекращения огня на Украине

Немедленное прекращение огня на Украине без переговоров не имеет шансов на успех, потому что это не будет длительным миром, озвучил мнение в беседе с РИА... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T18:13:00+03:00

2025-05-11T18:13:00+03:00

2025-05-11T18:29:00+03:00

украина

в мире

россия

киев

владимир путин

ги меттан

борис джонсон

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg

ЖЕНЕВА, 11 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Немедленное прекращение огня на Украине без переговоров не имеет шансов на успех, потому что это не будет длительным миром, озвучил мнение в беседе с РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России."В течение трех лет Киев и его союзники называли предателями и угрожали всем разумным людям, которые призывали возобновить переговоры. Только с приходом к власти президента (США Дональда) Трампа позиция украинцев и европейцев окончательно изменилась: сегодня они требуют немедленного прекращения огня без переговоров, у которого нет никаких шансов на успех, потому что любое перемирие в нынешних обстоятельствах означало бы возобновление войны в короткосрочной или долгосрочной перспективе", - сказал агентству швейцарский журналист.Меттан напомнил, что Россия начала переговоры с Украиной сначала в Белоруссии, а затем в Стамбуле с самого начала спецоперации, но именно украинцы по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и союзников киевского режима прервали их, когда они были близки к завершению в 2022 году."В этом контексте Россия сейчас лишь подтверждает свою готовность вести переговоры с Украиной", - считает депутат.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал власти в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

https://ria.ru/20250511/starmer-2016360368.html

https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016363117.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, россия, киев, владимир путин, ги меттан, борис джонсон, верховная рада украины