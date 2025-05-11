В Швейцарии назвали условие для прекращения огня на Украине
Журналист Меттан: прекращение огня на Украине без переговоров не имеет смысла
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Немедленное прекращение огня на Украине без переговоров не имеет шансов на успех, потому что это не будет длительным миром, озвучил мнение в беседе с РИА Новости швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
"В течение трех лет Киев и его союзники называли предателями и угрожали всем разумным людям, которые призывали возобновить переговоры. Только с приходом к власти президента (США Дональда) Трампа позиция украинцев и европейцев окончательно изменилась: сегодня они требуют немедленного прекращения огня без переговоров, у которого нет никаких шансов на успех, потому что любое перемирие в нынешних обстоятельствах означало бы возобновление войны в короткосрочной или долгосрочной перспективе", - сказал агентству швейцарский журналист.
Меттан напомнил, что Россия начала переговоры с Украиной сначала в Белоруссии, а затем в Стамбуле с самого начала спецоперации, но именно украинцы по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и союзников киевского режима прервали их, когда они были близки к завершению в 2022 году.
"В этом контексте Россия сейчас лишь подтверждает свою готовность вести переговоры с Украиной", - считает депутат.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал власти в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.