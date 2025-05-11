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В ЕС прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 11.05.2025 (обновлено: 17:20 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016363117.html
В ЕС прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной
В ЕС прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
В ЕС прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной
В Евросоюзе, комментируя РИА Новости предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной, заявили, что "30-дневное прекращение огня должно проложить... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:10:00+03:00
2025-05-11T17:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
в мире
еврокомиссия
россия
киев
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. В Евросоюзе, комментируя РИА Новости предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной, заявили, что "30-дневное прекращение огня должно проложить путь к мирным переговорам", и призвали Москву "четко ответить" на предложение о перемирии."ЕС поддерживает четкое предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня с понедельника. Президент Зеленский принял это предложение, без предварительных условий, подтвердив готовность Украины согласиться на прекращение огня. Россия должна ответить так же четко. Прекращение огня необходимо срочно, чтобы проложить путь к мирным переговорам", - сказала агентству официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер, комментируя предложение Путина о переговорах 15 мая в Стамбуле.Ранее Путин заявил, что Киев вообще не откликнулся на предложение России о прекращении огня в дни юбилея Победы, несмотря на это, Россия предлагает Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий - 15 мая в Стамбуле 15 мая. Он отметил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность их проведения. В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером поддержал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Президент США Дональд Трамп после предложения Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.Путин отмечал, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл - в устранении первопричин конфликта, РФ стремится выйти на долгосрочный мир по Украине в ходе переговоров. При этом он добавил, что предложение Москвы о переговорах - на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие во встрече в Киеве так называемой "коалиции желающих". Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
https://ria.ru/20250511/starmer-2016360368.html
https://ria.ru/20250511/ekspert-2016360118.html
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украина, евросоюз, в мире, еврокомиссия, россия, киев, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, В мире, Еврокомиссия, Россия, Киев, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон
В ЕС прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной

Представитель ЕС Хиппер: для переговоров с Киевом нужна остановка огня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. В Евросоюзе, комментируя РИА Новости предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной, заявили, что "30-дневное прекращение огня должно проложить путь к мирным переговорам", и призвали Москву "четко ответить" на предложение о перемирии.
"ЕС поддерживает четкое предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня с понедельника. Президент Зеленский принял это предложение, без предварительных условий, подтвердив готовность Украины согласиться на прекращение огня. Россия должна ответить так же четко. Прекращение огня необходимо срочно, чтобы проложить путь к мирным переговорам", - сказала агентству официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер, комментируя предложение Путина о переговорах 15 мая в Стамбуле.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Заявление Стармера о Путине вызвало недоумение в Британии
Вчера, 16:47
Ранее Путин заявил, что Киев вообще не откликнулся на предложение России о прекращении огня в дни юбилея Победы, несмотря на это, Россия предлагает Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий - 15 мая в Стамбуле 15 мая. Он отметил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность их проведения. В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером поддержал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Президент США Дональд Трамп после предложения Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.
Путин отмечал, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл - в устранении первопричин конфликта, РФ стремится выйти на долгосрочный мир по Украине в ходе переговоров. При этом он добавил, что предложение Москвы о переговорах - на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие во встрече в Киеве так называемой "коалиции желающих". Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Эксперт назвал инициативу Путина по переговорам с Украиной позитивным шагом
Вчера, 16:46
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзВ миреЕврокомиссияРоссияКиевВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЭммануэль Макрон
 
 
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