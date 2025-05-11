https://ria.ru/20250511/ukraina-2016354644.html

Американский историк оценил предложение Путина по переговорам с Украиной

Американский историк оценил предложение Путина по переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

Американский историк оценил предложение Путина по переговорам с Украиной

Предложение президента России Владимира Путина по началу прямых переговоров с Украиной стало блестящим ответом на "злонамеренное поведение" лидеров Британии,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T15:58:00+03:00

2025-05-11T15:58:00+03:00

2025-05-11T15:58:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина по началу прямых переговоров с Украиной стало блестящим ответом на "злонамеренное поведение" лидеров Британии, Франции, Польши и Германии, выступивших с идеей 30-денвного перемирия без предварительных условий и угрожавших "разрушительными санкциями", заявил РИА Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу. "Меня особенно поразила решительная реакция президента Путина на характерное злонамеренное поведение Страмера, Макрона, Туска и Мерца во время их визита в Киев, где они потребовали от Кремля безоговорочного согласия на предложенное 30-дневное прекращение огня, пригрозив, в противном случае, новыми и ещё более разрушительными санкциями. Контрпредложение России - провести прямые переговоры с командой Зеленского в Стамбуле 15 мая, включая обсуждение вопроса о прекращении огня, является блестящим шагом", - сказал собеседник агентства. По его словам, таким образом эта четверка, занимающаяся саботажем, исключается из процесса, как и непоследовательно действовавшая команда президента США Дональда Трампа. "Это к лучшему! Если украинцы примут это нейтральное предложение России, то, действительно, весь процесс может значительно приблизиться к мирному разрешению конфликта", - полагает Доктороу. Ранее Путин заявил, что Киев вообще не откликнулся на предложение России о прекращении огня в дни юбилея Победы, несмотря на это, Россия предлагает Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий - 15 мая в Стамбуле 15 мая. Он отметил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность их проведения. В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером поддержал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Президент США Дональд Трамп после предложения Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами. Путин отмечал, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл - в устранении первопричин конфликта, РФ стремится выйти на долгосрочный мир по Украине в ходе переговоров. При этом он добавил, что предложение Москвы о переговорах - на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие во встрече в Киеве так называемой "коалиции желающих". Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016318064.html

https://ria.ru/20250511/zelenskij-2016340492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, киев, украина, владимир путин, эммануэль макрон, дональд туск, евросоюз