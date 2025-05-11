Итальянский благотворитель прокомментировал предложение Путина по Украине
Бордато: предложение Путина по Украине показывает, кто действительно хочет мира
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
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РИМ, 11 мая - РИА Новости. Предложение России о мирных переговорах с киевскими властями в очередной раз показывает, кто действительно хочет установления мира на Украине, заявил РИА Новости основатель и президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато.
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"В очередной раз становится ясно, кто хочет мира, а кто с русофобской ненавистью хочет продолжить кровопролитие. Все миролюбивые люди должны как можно решительнее поддержать позицию России", - сказал РИА Новости глава организации, активно работающей в на территории Донбасса.
"Хватит оружия, остановим трауры и трагедии, давайте немедленно начнем мирные переговоры", - добавил Бордато.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
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