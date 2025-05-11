https://ria.ru/20250511/ukraina-2016334458.html

Итальянский благотворитель прокомментировал предложение Путина по Украине

Итальянский благотворитель прокомментировал предложение Путина по Украине - РИА Новости, 11.05.2025

Итальянский благотворитель прокомментировал предложение Путина по Украине

Предложение России о мирных переговорах с киевскими властями в очередной раз показывает, кто действительно хочет установления мира на Украине, заявил РИА... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T13:18:00+03:00

2025-05-11T13:18:00+03:00

2025-05-11T13:18:00+03:00

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РИМ, 11 мая - РИА Новости. Предложение России о мирных переговорах с киевскими властями в очередной раз показывает, кто действительно хочет установления мира на Украине, заявил РИА Новости основатель и президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато. "В очередной раз становится ясно, кто хочет мира, а кто с русофобской ненавистью хочет продолжить кровопролитие. Все миролюбивые люди должны как можно решительнее поддержать позицию России", - сказал РИА Новости глава организации, активно работающей в на территории Донбасса. "Хватит оружия, остановим трауры и трагедии, давайте немедленно начнем мирные переговоры", - добавил Бордато. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган