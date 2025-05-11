Рейтинг@Mail.ru
Итальянский благотворитель прокомментировал предложение Путина по Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:18 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016334458.html
Итальянский благотворитель прокомментировал предложение Путина по Украине
Итальянский благотворитель прокомментировал предложение Путина по Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Итальянский благотворитель прокомментировал предложение Путина по Украине
Предложение России о мирных переговорах с киевскими властями в очередной раз показывает, кто действительно хочет установления мира на Украине, заявил РИА... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:18:00+03:00
2025-05-11T13:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
украина
стамбул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016283886_0:314:3080:2047_1920x0_80_0_0_88327128f4d156584777ac6756510bc3.jpg
РИМ, 11 мая - РИА Новости. Предложение России о мирных переговорах с киевскими властями в очередной раз показывает, кто действительно хочет установления мира на Украине, заявил РИА Новости основатель и президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато. "В очередной раз становится ясно, кто хочет мира, а кто с русофобской ненавистью хочет продолжить кровопролитие. Все миролюбивые люди должны как можно решительнее поддержать позицию России", - сказал РИА Новости глава организации, активно работающей в на территории Донбасса. "Хватит оружия, остановим трауры и трагедии, давайте немедленно начнем мирные переговоры", - добавил Бордато. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016283886_351:0:3080:2047_1920x0_80_0_0_e6b31a1427a757c24f712c7e450e6677.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Итальянский благотворитель прокомментировал предложение Путина по Украине

Бордато: предложение Путина по Украине показывает, кто действительно хочет мира

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 11 мая - РИА Новости. Предложение России о мирных переговорах с киевскими властями в очередной раз показывает, кто действительно хочет установления мира на Украине, заявил РИА Новости основатель и президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато.
«
"В очередной раз становится ясно, кто хочет мира, а кто с русофобской ненавистью хочет продолжить кровопролитие. Все миролюбивые люди должны как можно решительнее поддержать позицию России", - сказал РИА Новости глава организации, активно работающей в на территории Донбасса.
"Хватит оружия, остановим трауры и трагедии, давайте немедленно начнем мирные переговоры", - добавил Бордато.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала