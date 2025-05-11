У Киева есть две альтернативы, заявил Косачев
Сенатор Косачев: Киев должен выбрать перемирие или переговоры, ведущие к миру
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. У Киева после заявления президента России Владимира Путина, предложившего провести прямые переговоры в Стамбуле, есть две альтернативы, заявил российский сенатор Константин Косачев в своем Telegram-канале.
"Две альтернативы. Перемирие без переговоров без перспектив для дальнейшего мира versus переговоры, ведущие к миру. Первая идея - от кураторов Киева. Смысл - 30 дней для перегруппировки сил и, следовательно, для продолжения войны. Вторая - "дайте миру шанс". Но на условиях, выписанных за эти три года нашими воинами и завоеванных всей Россией. Выстраданных силами добра против сил зла", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор добавил, что встреча европейских лидеров, которая прошла в субботу в Киеве, имеет "бессмысленный и нелепый" исход, как и все их усилия последних трех лет, в том время как Москва в последние дни была центром мировой политики и принятия решений.
"История расставляет все по своим местам. Как и 80 лет назад", - отметил Косачев.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.