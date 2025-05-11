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Позиция Европы задерживает достижение мира на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 11.05.2025
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05:13 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016293092.html
Позиция Европы задерживает достижение мира на Украине, заявил эксперт
Позиция Европы задерживает достижение мира на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 11.05.2025
Позиция Европы задерживает достижение мира на Украине, заявил эксперт
Поддержка Европой киевского режима задерживает и усложняет достижение соглашения между Россией и Украиной, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T05:13:00+03:00
2025-05-11T05:13:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - РИА Новости. Поддержка Европой киевского режима задерживает и усложняет достижение соглашения между Россией и Украиной, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по международным отношениям Марсело Монтес. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Посмотрим, удастся ли прийти к соглашению, на данный момент (основная) новость - это возможность сесть за стол переговоров, на которую еще должен ответить (Владимир) Зеленский", - сказал Монтес. Он отметил, что "позиции (России и Украины) пока еще остаются жесткими, а поддержка Зеленского со стороны Европы задержала и усложнила процесс (достижения) мирного соглашения при участии США".
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в мире, россия, украина, европа, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Позиция Европы задерживает достижение мира на Украине, заявил эксперт

Монтес: позиция ЕС задерживает достижение соглашения между Россией и Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - РИА Новости. Поддержка Европой киевского режима задерживает и усложняет достижение соглашения между Россией и Украиной, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по международным отношениям Марсело Монтес.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
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"Посмотрим, удастся ли прийти к соглашению, на данный момент (основная) новость - это возможность сесть за стол переговоров, на которую еще должен ответить (Владимир) Зеленский", - сказал Монтес.
Он отметил, что "позиции (России и Украины) пока еще остаются жесткими, а поддержка Зеленского со стороны Европы задержала и усложнила процесс (достижения) мирного соглашения при участии США".
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