https://ria.ru/20250511/ukraina-2016293092.html

Позиция Европы задерживает достижение мира на Украине, заявил эксперт

Позиция Европы задерживает достижение мира на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 11.05.2025

Позиция Европы задерживает достижение мира на Украине, заявил эксперт

Поддержка Европой киевского режима задерживает и усложняет достижение соглашения между Россией и Украиной, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T05:13:00+03:00

2025-05-11T05:13:00+03:00

2025-05-11T05:13:00+03:00

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реджеп тайип эрдоган

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - РИА Новости. Поддержка Европой киевского режима задерживает и усложняет достижение соглашения между Россией и Украиной, заявил РИА Новости аргентинский эксперт по международным отношениям Марсело Монтес. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Посмотрим, удастся ли прийти к соглашению, на данный момент (основная) новость - это возможность сесть за стол переговоров, на которую еще должен ответить (Владимир) Зеленский", - сказал Монтес. Он отметил, что "позиции (России и Украины) пока еще остаются жесткими, а поддержка Зеленского со стороны Европы задержала и усложнила процесс (достижения) мирного соглашения при участии США".

https://ria.ru/20250511/koalitsiya-2016292918.html

https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, европа, владимир путин, реджеп тайип эрдоган