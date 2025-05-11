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"Поддержание штанов": в Раде оценили масштаб помощи Европы для Украины - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:23 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016274728.html
"Поддержание штанов": в Раде оценили масштаб помощи Европы для Украины
"Поддержание штанов": в Раде оценили масштаб помощи Европы для Украины - РИА Новости, 11.05.2025
"Поддержание штанов": в Раде оценили масштаб помощи Европы для Украины
Очередной пакет финансовой помощи от Евросоюза для Украины доказывает печальное положение Европы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:23:00+03:00
2025-05-11T01:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Очередной пакет финансовой помощи от Евросоюза для Украины доказывает печальное положение Европы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Очередные 1,9 млрд € от Еврокомиссии, на самом деле показывают, что денег на поддержание конфликта у Европы нет. Стоимость одного дня сопротивления Украины — 5-5,5 миллиарда гривен, или 3,5 миллиарда евро в месяц &lt;…&gt; Это поддержание штанов на короткий период", — написал он.Парламентарий также отметил, что цель финансирования — производство оружия на Украине — говорит о том, что таких мощностей в Европе больше нет. По его словам, этот план ждет крах, так как ни объема, ни качества производства в постсоветсткой республике добиться уже невозможно.Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время визита в Киев заявила о выделении нового пакета финансовой помощи для оборонной промышленности Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250510/nato-2016237001.html
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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в мире, украина, киев, европа, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Европа, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Поддержание штанов": в Раде оценили масштаб помощи Европы для Украины

Дубинский: у Европы закончились деньги на поддержку Украины

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Очередной пакет финансовой помощи от Евросоюза для Украины доказывает печальное положение Европы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Очередные 1,9 млрд € от Еврокомиссии, на самом деле показывают, что денег на поддержание конфликта у Европы нет. Стоимость одного дня сопротивления Украины — 5-5,5 миллиарда гривен, или 3,5 миллиарда евро в месяц <…> Это поддержание штанов на короткий период", — написал он.
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Парламентарий также отметил, что цель финансирования — производство оружия на Украине — говорит о том, что таких мощностей в Европе больше нет. По его словам, этот план ждет крах, так как ни объема, ни качества производства в постсоветсткой республике добиться уже невозможно.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время визита в Киев заявила о выделении нового пакета финансовой помощи для оборонной промышленности Украины.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЕвропаАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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