https://ria.ru/20250511/ukraina-2016274728.html
"Поддержание штанов": в Раде оценили масштаб помощи Европы для Украины
"Поддержание штанов": в Раде оценили масштаб помощи Европы для Украины - РИА Новости, 11.05.2025
"Поддержание штанов": в Раде оценили масштаб помощи Европы для Украины
Очередной пакет финансовой помощи от Евросоюза для Украины доказывает печальное положение Европы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:23:00+03:00
2025-05-11T01:23:00+03:00
2025-05-11T01:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
европа
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974107491_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_95c73408413e5b29676f8d6e2bc8cd69.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Очередной пакет финансовой помощи от Евросоюза для Украины доказывает печальное положение Европы, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Очередные 1,9 млрд € от Еврокомиссии, на самом деле показывают, что денег на поддержание конфликта у Европы нет. Стоимость одного дня сопротивления Украины — 5-5,5 миллиарда гривен, или 3,5 миллиарда евро в месяц <…> Это поддержание штанов на короткий период", — написал он.Парламентарий также отметил, что цель финансирования — производство оружия на Украине — говорит о том, что таких мощностей в Европе больше нет. По его словам, этот план ждет крах, так как ни объема, ни качества производства в постсоветсткой республике добиться уже невозможно.Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время визита в Киев заявила о выделении нового пакета финансовой помощи для оборонной промышленности Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250510/nato-2016237001.html
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
украина
киев
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974107491_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_caecc50982e00d1f8a2c46307310dcb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, европа, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Европа, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Поддержание штанов": в Раде оценили масштаб помощи Европы для Украины
Дубинский: у Европы закончились деньги на поддержку Украины