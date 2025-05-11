https://ria.ru/20250511/tusk-2016390352.html

Мир ждет решения о немедленном прекращении огня на Украине, заявил Туск

Мир ждет решения о немедленном прекращении огня на Украине, заявил Туск - РИА Новости, 11.05.2025

Мир ждет решения о немедленном прекращении огня на Украине, заявил Туск

Мир ждет однозначного решения о немедленном и безоговорочном прекращении огня на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T21:49:00+03:00

2025-05-11T21:49:00+03:00

2025-05-11T21:49:00+03:00

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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Мир ждет однозначного решения о немедленном и безоговорочном прекращении огня на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. В воскресенье президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. "В ответ на наш призыв русские предложили начать мирные переговоры 15 мая. Однако мир ждет однозначного решения о немедленном и безоговорочном прекращении огня. Украина готова. Больше никаких жертв!" - написал Туск на платформе Х.

https://ria.ru/20250511/makron-2016302935.html

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в мире, украина, россия, польша, дональд туск, владимир путин, эммануэль макрон