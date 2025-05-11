https://ria.ru/20250511/tusk-2016390352.html
Мир ждет решения о немедленном прекращении огня на Украине, заявил Туск
Мир ждет решения о немедленном прекращении огня на Украине, заявил Туск - РИА Новости, 11.05.2025
Мир ждет решения о немедленном прекращении огня на Украине, заявил Туск
Мир ждет однозначного решения о немедленном и безоговорочном прекращении огня на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T21:49:00+03:00
2025-05-11T21:49:00+03:00
2025-05-11T21:49:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
дональд туск
владимир путин
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg
ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Мир ждет однозначного решения о немедленном и безоговорочном прекращении огня на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. В воскресенье президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. "В ответ на наш призыв русские предложили начать мирные переговоры 15 мая. Однако мир ждет однозначного решения о немедленном и безоговорочном прекращении огня. Украина готова. Больше никаких жертв!" - написал Туск на платформе Х.
https://ria.ru/20250511/makron-2016302935.html
украина
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3daf11a6e62fe544e02b69704bd48dd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, польша, дональд туск, владимир путин, эммануэль макрон
В мире, Украина, Россия, Польша, Дональд Туск, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Мир ждет решения о немедленном прекращении огня на Украине, заявил Туск
Туск: мир ждет немедленного и безоговорочного прекращения огня на Украине