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Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине - РИА Новости, 11.05.2025
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02:59 11.05.2025 (обновлено: 03:03 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/turtsija-2016288047.html
Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине
Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине
Турция неоднократно заявляла сторонам о готовности принять переговоры по Украине, будет ждать конкретных действий, сообщил РИА Новости дипломатический источник... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:59:00+03:00
2025-05-11T03:03:00+03:00
в мире
стамбул
украина
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Турция неоднократно заявляла сторонам о готовности принять переговоры по Украине, будет ждать конкретных действий, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле. "С нашей стороны неоднократно высказывалась готовность оказать любые посреднические усилия для проведения переговоров. Необходимо дождаться конкретных действий",- сообщил собеседник агентства на просьбу прокомментировать предложение российского лидера. По его словам, Стамбул является "идеальным местом" для переговоров сторон. "Поскольку имеется опыт и есть возможность говорить со всеми сторонами, есть доверие сторон",- добавил собеседник агентства. Возможные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая пройдут на соответствующем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250511/rossija-2016285401.html
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в мире, стамбул, украина, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
В мире, Стамбул, Украина, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине

Турция неоднократно заявляла о готовности принять переговоры России и Украины

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Турция неоднократно заявляла сторонам о готовности принять переговоры по Украине, будет ждать конкретных действий, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле.
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"С нашей стороны неоднократно высказывалась готовность оказать любые посреднические усилия для проведения переговоров. Необходимо дождаться конкретных действий",- сообщил собеседник агентства на просьбу прокомментировать предложение российского лидера.
По его словам, Стамбул является "идеальным местом" для переговоров сторон.
"Поскольку имеется опыт и есть возможность говорить со всеми сторонами, есть доверие сторон",- добавил собеседник агентства.
Возможные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая пройдут на соответствующем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В миреСтамбулУкраинаТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
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