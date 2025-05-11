https://ria.ru/20250511/turtsija-2016288047.html
Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине
Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине
Турция неоднократно заявляла сторонам о готовности принять переговоры по Украине, будет ждать конкретных действий, сообщил РИА Новости дипломатический источник... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:59:00+03:00
2025-05-11T02:59:00+03:00
2025-05-11T03:03:00+03:00
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АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Турция неоднократно заявляла сторонам о готовности принять переговоры по Украине, будет ждать конкретных действий, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле. "С нашей стороны неоднократно высказывалась готовность оказать любые посреднические усилия для проведения переговоров. Необходимо дождаться конкретных действий",- сообщил собеседник агентства на просьбу прокомментировать предложение российского лидера. По его словам, Стамбул является "идеальным местом" для переговоров сторон. "Поскольку имеется опыт и есть возможность говорить со всеми сторонами, есть доверие сторон",- добавил собеседник агентства. Возможные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая пройдут на соответствующем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250511/rossija-2016285401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, стамбул, украина, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
В мире, Стамбул, Украина, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Источник сообщил о готовности Турции принять переговоры по Украине
Турция неоднократно заявляла о готовности принять переговоры России и Украины