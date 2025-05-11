В ПМР назвали Москву центром празднования Победы во Второй Мировой войне
Депутат ПМР Сафонов: Москва стала центром празднования Победы над нацизмом
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство РИА Новости
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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ТИРАСПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Москва 9 мая стала центром празднования Победы во Второй Мировой войне, тем самым развеяв миф об изоляции России, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов.
"Девятого мая в Москве Кремль переиграл своих оппонентов, когда в Россию на торжества прибыли почти 30 иностранных лидеров, при том, что больше ни одна страна не устраивала у себя столь представительных торжеств. В итоге Москва стала мировым центром празднования Победы во Второй Мировой войне (если не считать Азиатского театра военных действий)", - сказал политолог.
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По его мнению, на этом фоне смешно говорить о какой-то изоляции России. "Правда, западные истерики поспешили записать лидера Китая в "диктаторы" и "изгои", но мы-то понимаем, что это всё от собственного бессилия. В самом деле, можно ли сравнивать сверхдержаву КНР и её руководителя Си Цзиньпина с какими-то позорными марионетками глобалистов вроде Каллас, фон дер Ляйен и лидерами республик Прибалтики", - отметил приднестровский депутат.
Он напомнил, что в сентябре будет ответный визит президента России в Китай, где оба лидера будут праздновать уже календарное окончание Второй Мировой войны, и снова обрушится миф об "изоляции" Москвы или Пекина.
"В общем, Западу нужно признать: мир сегментируется, мнение Запада, как якобы центра, определяющего политическую "моду" в мире, уходит в прошлое. Жителей Земли оно интересует всё меньше", - заключил Сафонов.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью.