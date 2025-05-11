Рейтинг@Mail.ru
В ПМР назвали Москву центром празднования Победы во Второй Мировой войне - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:53 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/tsentr-2016360975.html
В ПМР назвали Москву центром празднования Победы во Второй Мировой войне
В ПМР назвали Москву центром празднования Победы во Второй Мировой войне - РИА Новости, 11.05.2025
В ПМР назвали Москву центром празднования Победы во Второй Мировой войне
Москва 9 мая стала центром празднования Победы во Второй Мировой войне, тем самым развеяв миф об изоляции России, заявил РИА Новости депутат Верховного совета... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T16:53:00+03:00
2025-05-11T16:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015938608_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_8ac6e1323f29cc0b162fe805dbbd6148.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Москва 9 мая стала центром празднования Победы во Второй Мировой войне, тем самым развеяв миф об изоляции России, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. "Девятого мая в Москве Кремль переиграл своих оппонентов, когда в Россию на торжества прибыли почти 30 иностранных лидеров, при том, что больше ни одна страна не устраивала у себя столь представительных торжеств. В итоге Москва стала мировым центром празднования Победы во Второй Мировой войне (если не считать Азиатского театра военных действий)", - сказал политолог. По его мнению, на этом фоне смешно говорить о какой-то изоляции России. "Правда, западные истерики поспешили записать лидера Китая в "диктаторы" и "изгои", но мы-то понимаем, что это всё от собственного бессилия. В самом деле, можно ли сравнивать сверхдержаву КНР и её руководителя Си Цзиньпина с какими-то позорными марионетками глобалистов вроде Каллас, фон дер Ляйен и лидерами республик Прибалтики", - отметил приднестровский депутат. Он напомнил, что в сентябре будет ответный визит президента России в Китай, где оба лидера будут праздновать уже календарное окончание Второй Мировой войны, и снова обрушится миф об "изоляции" Москвы или Пекина. "В общем, Западу нужно признать: мир сегментируется, мнение Запада, как якобы центра, определяющего политическую "моду" в мире, уходит в прошлое. Жителей Земли оно интересует всё меньше", - заключил Сафонов. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью.
https://ria.ru/20250511/kanberra-2016358780.html
https://ria.ru/20250511/aktsiya-2016356777.html
москва
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015938608_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d326347c9042bc15cf20b9299dbe1337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ПМР назвали Москву центром празднования Победы во Второй Мировой войне

Депутат ПМР Сафонов: Москва стала центром празднования Победы над нацизмом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Москва 9 мая стала центром празднования Победы во Второй Мировой войне, тем самым развеяв миф об изоляции России, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов.
"Девятого мая в Москве Кремль переиграл своих оппонентов, когда в Россию на торжества прибыли почти 30 иностранных лидеров, при том, что больше ни одна страна не устраивала у себя столь представительных торжеств. В итоге Москва стала мировым центром празднования Победы во Второй Мировой войне (если не считать Азиатского театра военных действий)", - сказал политолог.
Праздничная акция Пикник памяти в честь 80-летия Дня Победы прошла в Канберре - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Австралии прошла акция "Пикник памяти"
Вчера, 16:38
По его мнению, на этом фоне смешно говорить о какой-то изоляции России. "Правда, западные истерики поспешили записать лидера Китая в "диктаторы" и "изгои", но мы-то понимаем, что это всё от собственного бессилия. В самом деле, можно ли сравнивать сверхдержаву КНР и её руководителя Си Цзиньпина с какими-то позорными марионетками глобалистов вроде Каллас, фон дер Ляйен и лидерами республик Прибалтики", - отметил приднестровский депутат.
Он напомнил, что в сентябре будет ответный визит президента России в Китай, где оба лидера будут праздновать уже календарное окончание Второй Мировой войны, и снова обрушится миф об "изоляции" Москвы или Пекина.
"В общем, Западу нужно признать: мир сегментируется, мнение Запада, как якобы центра, определяющего политическую "моду" в мире, уходит в прошлое. Жителей Земли оно интересует всё меньше", - заключил Сафонов.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью.
Шествие Бессмертного полка в Мадриде - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Мадриде прошла масштабная акция "Бессмертный полк"
Вчера, 16:17
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМоскваРоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала