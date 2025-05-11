https://ria.ru/20250511/tsentr-2016360975.html

В ПМР назвали Москву центром празднования Победы во Второй Мировой войне

В ПМР назвали Москву центром празднования Победы во Второй Мировой войне - РИА Новости, 11.05.2025

В ПМР назвали Москву центром празднования Победы во Второй Мировой войне

Москва 9 мая стала центром празднования Победы во Второй Мировой войне, тем самым развеяв миф об изоляции России, заявил РИА Новости депутат Верховного совета... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T16:53:00+03:00

2025-05-11T16:53:00+03:00

2025-05-11T16:53:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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москва

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТИРАСПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Москва 9 мая стала центром празднования Победы во Второй Мировой войне, тем самым развеяв миф об изоляции России, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. "Девятого мая в Москве Кремль переиграл своих оппонентов, когда в Россию на торжества прибыли почти 30 иностранных лидеров, при том, что больше ни одна страна не устраивала у себя столь представительных торжеств. В итоге Москва стала мировым центром празднования Победы во Второй Мировой войне (если не считать Азиатского театра военных действий)", - сказал политолог. По его мнению, на этом фоне смешно говорить о какой-то изоляции России. "Правда, западные истерики поспешили записать лидера Китая в "диктаторы" и "изгои", но мы-то понимаем, что это всё от собственного бессилия. В самом деле, можно ли сравнивать сверхдержаву КНР и её руководителя Си Цзиньпина с какими-то позорными марионетками глобалистов вроде Каллас, фон дер Ляйен и лидерами республик Прибалтики", - отметил приднестровский депутат. Он напомнил, что в сентябре будет ответный визит президента России в Китай, где оба лидера будут праздновать уже календарное окончание Второй Мировой войны, и снова обрушится миф об "изоляции" Москвы или Пекина. "В общем, Западу нужно признать: мир сегментируется, мнение Запада, как якобы центра, определяющего политическую "моду" в мире, уходит в прошлое. Жителей Земли оно интересует всё меньше", - заключил Сафонов. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью.

https://ria.ru/20250511/kanberra-2016358780.html

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в мире, москва, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне