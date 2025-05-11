https://ria.ru/20250511/traore-2016397697.html

Президент Буркина-Фасо выразил благодарность советскому народу

Президент Буркина-Фасо выразил благодарность советскому народу - РИА Новости, 11.05.2025

Президент Буркина-Фасо выразил благодарность советскому народу

Буркина-Фасо благодарна советскому народу, который понес наибольшее число жертв ради победы во Второй мировой войне, именно дух объединяет РФ и Буркина-Фасо,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T23:44:00+03:00

2025-05-11T23:44:00+03:00

2025-05-11T23:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

буркина-фасо

россия

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Буркина-Фасо благодарна советскому народу, который понес наибольшее число жертв ради победы во Второй мировой войне, именно дух объединяет РФ и Буркина-Фасо, которая уже 10 лет ведут борьбу против терроризма, заявил в интервью РИА Новости президент страны Ибрагим Траоре. Траоре прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади. "Сегодня мы можем сказать: "спасибо", потому что народ, который понес наибольшие жертвы, — это советский народ. Никто не потерял столько людей, никто не пережил таких разрушений во время войны, как советский народ. Мы благодарны, и я считаю, что это было необходимо для того, чтобы мир стал таким, как сегодня, и чтобы у Африки тоже была надежда на будущее", - завил президент Буркина-Фасо РИА Новости. Он сравнил борьбу советского народа с фашизмом с борьбой буркинийцев против терроризма. "Здесь много общего с борьбой, которую мы ведем сейчас. Посмотрите, советский народ пожертвовал почти 27 миллионами жизней ради этой победы. В какой-то момент они могли сказать: "Хватит, подпишем перемирие, сдадимся". Но мужество, стойкость и упорство позволили им продолжить борьбу, и в итоге они победили. Мы, Буркина-Фасо, уже 10 лет ведем борьбу против терроризма. Это не значит, что нет потерь — с тех пор и до сегодняшнего дня погибло много людей, но мы не сдаемся, потому что знаем, что одержим победу, и продолжаем сражаться. Именно такой дух нас объединяет, и это тоже очень важно в данный момент", - подытожил Траоре. Раннее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе переговоров с президентом Буркина-Фасо, что борьба с терроризмом является общей целью для РФ и этой африканской страны. Россия намерена продолжать поддержку Буркина-Фасо в этом направлении. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20250511/putin-2016351865.html

https://ria.ru/20250511/simonjan-2016382502.html

https://ria.ru/20250507/podvig-2015339188.html

буркина-фасо

россия

ссср

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в мире, буркина-фасо, россия, ссср, великая отечественная война (1941-1945), день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне