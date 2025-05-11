Президент Буркина-Фасо выразил благодарность советскому народу
Лидер Буркина-Фасо Траоре поблагодарил советский народ за подвиг во время войны
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Буркина-Фасо благодарна советскому народу, который понес наибольшее число жертв ради победы во Второй мировой войне, именно дух объединяет РФ и Буркина-Фасо, которая уже 10 лет ведут борьбу против терроризма, заявил в интервью РИА Новости президент страны Ибрагим Траоре.
Траоре прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
"Сегодня мы можем сказать: "спасибо", потому что народ, который понес наибольшие жертвы, — это советский народ. Никто не потерял столько людей, никто не пережил таких разрушений во время войны, как советский народ. Мы благодарны, и я считаю, что это было необходимо для того, чтобы мир стал таким, как сегодня, и чтобы у Африки тоже была надежда на будущее", - завил президент Буркина-Фасо РИА Новости.
Он сравнил борьбу советского народа с фашизмом с борьбой буркинийцев против терроризма.
"Здесь много общего с борьбой, которую мы ведем сейчас. Посмотрите, советский народ пожертвовал почти 27 миллионами жизней ради этой победы. В какой-то момент они могли сказать: "Хватит, подпишем перемирие, сдадимся". Но мужество, стойкость и упорство позволили им продолжить борьбу, и в итоге они победили. Мы, Буркина-Фасо, уже 10 лет ведем борьбу против терроризма. Это не значит, что нет потерь — с тех пор и до сегодняшнего дня погибло много людей, но мы не сдаемся, потому что знаем, что одержим победу, и продолжаем сражаться. Именно такой дух нас объединяет, и это тоже очень важно в данный момент", - подытожил Траоре.
Раннее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе переговоров с президентом Буркина-Фасо, что борьба с терроризмом является общей целью для РФ и этой африканской страны. Россия намерена продолжать поддержку Буркина-Фасо в этом направлении.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.