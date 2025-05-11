https://ria.ru/20250511/tramp--2016347512.html

Politico: Трамп согласился поддержать план коалиции желающих

Politico: Трамп согласился поддержать план коалиции желающих - РИА Новости, 11.05.2025

Politico: Трамп согласился поддержать план коалиции желающих

Президент США Дональд Трамп в частном порядке согласился поддержать инициативу европейской "коалиции желающих" по усилению давления на Россию для достижения... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:58:00+03:00

2025-05-11T14:58:00+03:00

2025-05-11T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частном порядке согласился поддержать инициативу европейской "коалиции желающих" по усилению давления на Россию для достижения 30-дневного перемирия на Украине, но еще может поменять свое мнение, пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу так называемой "коалиции желающих". Перед визитом четыре лидера опубликовали совместный призыв к России принять 30-дневное перемирие на Украине, пригрозив в противном случае усилить давление на Россию. "Двое европейских чиновников, присутствовавших в Киеве, назвали итоги встречи большим успехом, особенно с учетом того, что лидерам удалось привлечь Трампа и заручиться его поддержкой, хотя один из чиновников предупредил, что президент США имеет тенденцию быстро менять свое мнение", - говорится в статье. По словам собеседников издания, Макрон во время переговоров в Киеве совершил телефонный звонок Трампу, чтобы убедиться в его поддержке. Американский лидер поднял трубку, несмотря на то, что в Вашингтоне на тот момент не было и семи часов утра, и дал согласие поддержать позицию европейских лидеров. Позже Мерц в ходе пресс-конференции в Киеве выразил благодарность президенту США за поддержку инициативы. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами. Ранее Путин заявил, что Киев вообще не откликнулся на предложение России о прекращении огня в дни юбилея Победы, несмотря на это, Россия предлагает Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Москва предлагает провести эти переговоры в Стамбуле 15 мая, заявил он. Путин добавил, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл - в устранении первопричин конфликта, РФ стремится выйти на долгосрочный мир по Украине в ходе переговоров. Президент не исключил, что в ходе переговоров с Украиной удастся выйти на прекращение огня. При этом он добавил, что предложение Москвы о переговорах - на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима.

https://ria.ru/20250511/zelenskij-2016340492.html

https://ria.ru/20250511/filippo-2016333617.html

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в мире, россия, киев, украина, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон