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"Они страдают": визит Макрона и Стармера в Киев вызвал неожиданную реакцию - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 11.05.2025 (обновлено: 18:56 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/starmer-2016363219.html
"Они страдают": визит Макрона и Стармера в Киев вызвал неожиданную реакцию
"Они страдают": визит Макрона и Стармера в Киев вызвал неожиданную реакцию - РИА Новости, 11.05.2025
"Они страдают": визит Макрона и Стармера в Киев вызвал неожиданную реакцию
Пока президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер имитируют помощь Украине, их собственные страны страдают, заявил ирландский... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:10:00+03:00
2025-05-11T18:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
франция
эммануэль макрон
кир стармер
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пока президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер имитируют помощь Украине, их собственные страны страдают, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так он отреагировал на их визит в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих."Игнорируя вашу родину, Макролеон и Стармерфюрер любят играть в спасение мира, в то время как их собственные страны страдают", — обратился Боуз к британцам и французам.Макрон, Стармер, канцлер ФРГ Мерц, а также премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев в субботу. Лидер Франции заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
https://ria.ru/20250511/kiev-2016350385.html
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в мире, киев, россия, франция, эммануэль макрон, кир стармер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Кир Стармер
"Они страдают": визит Макрона и Стармера в Киев вызвал неожиданную реакцию

Боуз: пока Макрон и Стармер играют в спасение Украины, их страны страдают

© Getty Images / WPA Pool/Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Getty Images / WPA Pool/Stefan Rousseau
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пока президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер имитируют помощь Украине, их собственные страны страдают, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так он отреагировал на их визит в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих.
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"Игнорируя вашу родину, Макролеон и Стармерфюрер любят играть в спасение мира, в то время как их собственные страны страдают", — обратился Боуз к британцам и французам.
Макрон, Стармер, канцлер ФРГ Мерц, а также премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев в субботу. Лидер Франции заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.
Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.
Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияФранцияЭммануэль МакронКир Стармер
 
 
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