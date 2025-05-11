https://ria.ru/20250511/starmer-2016363219.html

"Они страдают": визит Макрона и Стармера в Киев вызвал неожиданную реакцию

"Они страдают": визит Макрона и Стармера в Киев вызвал неожиданную реакцию - РИА Новости, 11.05.2025

"Они страдают": визит Макрона и Стармера в Киев вызвал неожиданную реакцию

Пока президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер имитируют помощь Украине, их собственные страны страдают, заявил ирландский... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:10:00+03:00

2025-05-11T17:10:00+03:00

2025-05-11T18:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пока президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер имитируют помощь Украине, их собственные страны страдают, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Так он отреагировал на их визит в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих."Игнорируя вашу родину, Макролеон и Стармерфюрер любят играть в спасение мира, в то время как их собственные страны страдают", — обратился Боуз к британцам и французам.Макрон, Стармер, канцлер ФРГ Мерц, а также премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев в субботу. Лидер Франции заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.

https://ria.ru/20250511/kiev-2016350385.html

https://ria.ru/20250511/makron-2016345358.html

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