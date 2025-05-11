"Они страдают": визит Макрона и Стармера в Киев вызвал неожиданную реакцию
Боуз: пока Макрон и Стармер играют в спасение Украины, их страны страдают
© Getty Images / WPA Pool/Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025
© Getty Images / WPA Pool/Stefan Rousseau
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пока президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер имитируют помощь Украине, их собственные страны страдают, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так он отреагировал на их визит в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих.
"Игнорируя вашу родину, Макролеон и Стармерфюрер любят играть в спасение мира, в то время как их собственные страны страдают", — обратился Боуз к британцам и французам.
Макрон, Стармер, канцлер ФРГ Мерц, а также премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев в субботу. Лидер Франции заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.
Минувшей ночью президент России Владимир Путин выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.
Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.