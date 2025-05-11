https://ria.ru/20250511/smi-2016293410.html

СМИ взбудоражены предложением Путина провести переговоры в Стамбуле

СМИ взбудоражены предложением Путина провести переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025

СМИ взбудоражены предложением Путина провести переговоры в Стамбуле

Ведущие мировые СМИ взбудоражены знаменательным предложением президента России Владимира Путина Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T05:30:00+03:00

2025-05-11T05:30:00+03:00

2025-05-11T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ведущие мировые СМИ взбудоражены знаменательным предложением президента России Владимира Путина Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле.В ночь на воскресенье Путин провел обращение к российским и зарубежным журналистам. В частности, он предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Намек на мирное разрешениеИспанский телеканал RTVE, освещая речь Путина, пишет, что он предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, чтобы найти мирное решение конфликта, который начался более трех лет назад. Телеканал отмечает, что президент напомнил, что именно в Стамбуле украинская сторона приостановила переговоры с представителями России в марте 2022 года.По мнению издания Washington Examiner, речь президента содержала "намек на прекращение огня".Британский телеканал GB News назвал выступление Путина знаменательным и отметил, что в нем российский лидер подготовил почву для возможных переговоров с Украиной.Как отмечает американский телеканал NBC, Путин во время выступления использовал формулировки, которые демонстрируют его желание вести серьезные переговоры с долгосрочными последствиями, в том числе продолжительным миром.Британская газета Financial Times написала, что переговоры могут стать первым прямым контактом на высоком уровне между Россией и Украиной после того, как попытки добиться прекращения конфликта в его первые месяцы, также проводившиеся в Турции, провалились весной 2022 года"."Путин открыл дверь к переговорам", — заключила британская Sun.Реакция на ультиматум Запада Польское издание Rzeczpospolita подсчитало, что речь Путина прозвучала примерно через десять часов после того, как в Киеве объявили призыв к 30-дневному прекращению огня. При этом мировые СМИ разделились во мнениях относительно того, было ли выступление президента прямой реакцией Москвы на это заявление. Guardian называет речь Путина ответом России на ультиматум европейских лидеров."Путин таким образом (предложив возобновить переговоры. — Прим. ред.) отреагировал на окончание 72-часового прекращения огня, объявленного Россией по случаю 80-й годовщины (Дня Победы. — Прим. ред.), и ответил на требование лидеров Франции, Великобритании, Германии и Польши о 30-дневном перемирии", — пишет испанская Vanguardia, подчеркивая, что "Путин открыто не принял такое перемирие".Kuwait Times же считает, что Путин в своих словах о переговорах не обращался напрямую к призыву лидеров Украины, Великобритании, Франции, Германии и Польши к прекращению огня с понедельника. Испанская газета Mundo аналогично пишет, что Путин не ответил напрямую на европейское предложение. Такую же мысль можно найти в материалах газеты Pais, которая обратила внимание, что президент все же обвинил Украину в систематическом нарушении ранее объявленных перемирий.Время обращения Испанское издание Confidencial назвало обращение Путина необычным утренним посланием.Британская газета Daily Mail указала на то, что подобные ночные выступления являются редкостью для президента России.Guardian отметила, что президент России покинул брифинг, которого журналисты ждали в течение почти семи часов.В свою очередь, польская Onet заметила, что президент не отвечал на вопросы журналистов из-за позднего времени.

https://ria.ru/20250511/smi-2016287419.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016293092.html

https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016289353.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, nbc, sun