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В Госдуме прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:26 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/slutskiy-2016320221.html
В Госдуме прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной
В Госдуме прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
В Госдуме прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной
Предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий - реальная мера,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T11:26:00+03:00
2025-05-11T11:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
реджеп тайип эрдоган
госдума рф
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий - реальная мера, направленная на достижение мира, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Предложение Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий - реальная мера, направленная на достижение мира. Президент РФ протягивает руку для разрешения конфликта с устранением его первопричин и демонстрирует готовность к дипломатическому урегулированию при том, что российские войска успешно продвигаются на поле боя", - сказал Слуцкий РИА Новости. Депутат отметил, что Трамп уже поддержал этот шаг российской стороны. "Владимир Путин элегантно переиграл в мировом пространстве европейских ястребов и Зеленского, выдвинувших ультиматум о 30-ти дневном перемирии. Российский лидер, по сути, выдвинул формулу достижения устойчивого мира", - добавил парламентарий. Слуцкий при этом назвал показательной реакцию киевского режима. "В ответ на предложение возобновить переговоры без предварительных условий Зеленский выдвигает свои условия", - заключил он.
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016319883.html
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в мире, украина, владимир путин, леонид слуцкий (политик), реджеп тайип эрдоган, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Реджеп Тайип Эрдоган, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной

Депутат ГД Слуцкий: предложение РФ о переговорах направлено на достижение мира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий - реальная мера, направленная на достижение мира, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
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"Предложение Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий - реальная мера, направленная на достижение мира. Президент РФ протягивает руку для разрешения конфликта с устранением его первопричин и демонстрирует готовность к дипломатическому урегулированию при том, что российские войска успешно продвигаются на поле боя", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Депутат отметил, что Трамп уже поддержал этот шаг российской стороны. "Владимир Путин элегантно переиграл в мировом пространстве европейских ястребов и Зеленского, выдвинувших ультиматум о 30-ти дневном перемирии. Российский лидер, по сути, выдвинул формулу достижения устойчивого мира", - добавил парламентарий.
Слуцкий при этом назвал показательной реакцию киевского режима.
"В ответ на предложение возобновить переговоры без предварительных условий Зеленский выдвигает свои условия", - заключил он.
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