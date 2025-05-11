https://ria.ru/20250511/slutskiy-2016320221.html

В Госдуме прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной

В Госдуме прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

В Госдуме прокомментировали предложение Путина о переговорах с Украиной

Предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий - реальная мера,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T11:26:00+03:00

2025-05-11T11:26:00+03:00

2025-05-11T11:26:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий - реальная мера, направленная на достижение мира, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Предложение Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий - реальная мера, направленная на достижение мира. Президент РФ протягивает руку для разрешения конфликта с устранением его первопричин и демонстрирует готовность к дипломатическому урегулированию при том, что российские войска успешно продвигаются на поле боя", - сказал Слуцкий РИА Новости. Депутат отметил, что Трамп уже поддержал этот шаг российской стороны. "Владимир Путин элегантно переиграл в мировом пространстве европейских ястребов и Зеленского, выдвинувших ультиматум о 30-ти дневном перемирии. Российский лидер, по сути, выдвинул формулу достижения устойчивого мира", - добавил парламентарий. Слуцкий при этом назвал показательной реакцию киевского режима. "В ответ на предложение возобновить переговоры без предварительных условий Зеленский выдвигает свои условия", - заключил он.

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016319883.html

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в мире, украина, владимир путин, леонид слуцкий (политик), реджеп тайип эрдоган, госдума рф