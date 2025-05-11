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В Госдуме рассказали, что ждет киевский режим при саботаже переговоров - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/sabotazh-2016332300.html
В Госдуме рассказали, что ждет киевский режим при саботаже переговоров
В Госдуме рассказали, что ждет киевский режим при саботаже переговоров - РИА Новости, 11.05.2025
В Госдуме рассказали, что ждет киевский режим при саботаже переговоров
Саботаж киевскими властями переговоров в Стамбуле, по сути, станет сигналом продолжения восхождения Украины как государства на эшафот, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:02:00+03:00
2025-05-11T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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в мире
владимир зеленский
дмитрий белик
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Саботаж киевскими властями переговоров в Стамбуле, по сути, станет сигналом продолжения восхождения Украины как государства на эшафот, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова встречаться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая. "Переговоры в Стамбуле - это, по сути, хартия жизни для украинских солдат и государства в принципе. Отказ от нее - как сигнал продолжить восхождение на эшафот. Таким образом украинский народ, который доверил свою страну группировке Зеленского, делает выбор между жизнью и смертью", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Зеленский вассал Запада, ему переговоры не нужны и даже неприемлемы. "А вот украинское общество прекрасно понимает, что "Стамбул 2.0" - это жизнь в самом прямом смысле слова. И сейчас решается вопрос для народа Украины - они граждане или заложники?" - добавил депутат.
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016319883.html
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украина, в мире, владимир зеленский, дмитрий белик, владимир путин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, что ждет киевский режим при саботаже переговоров

Депутат ГД Белик: саботаж переговоров будет продолжением пути Киева к эшафоту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Саботаж киевскими властями переговоров в Стамбуле, по сути, станет сигналом продолжения восхождения Украины как государства на эшафот, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова встречаться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая.
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"Переговоры в Стамбуле - это, по сути, хартия жизни для украинских солдат и государства в принципе. Отказ от нее - как сигнал продолжить восхождение на эшафот. Таким образом украинский народ, который доверил свою страну группировке Зеленского, делает выбор между жизнью и смертью", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Зеленский вассал Запада, ему переговоры не нужны и даже неприемлемы. "А вот украинское общество прекрасно понимает, что "Стамбул 2.0" - это жизнь в самом прямом смысле слова. И сейчас решается вопрос для народа Украины - они граждане или заложники?" - добавил депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийДмитрий БеликВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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