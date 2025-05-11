https://ria.ru/20250511/rubio-2016358060.html

Госсекретарь США посетит Турцию 14-16 мая

Госсекретарь США посетит Турцию 14-16 мая - РИА Новости, 11.05.2025

Госсекретарь США посетит Турцию 14-16 мая

Госсекретарь США Марко Рубио посетит Турцию 14-16 мая, в эти же дни руководство РФ предложило Киеву переговоры в Стамбуле. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T16:25:00+03:00

2025-05-11T16:25:00+03:00

2025-05-11T16:25:00+03:00

в мире

турция

россия

стамбул

марко рубио

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322573_0:169:3025:1871_1920x0_80_0_0_4917df8dd7fe785db5db7cf2c5fcc4a9.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Турцию 14-16 мая, в эти же дни руководство РФ предложило Киеву переговоры в Стамбуле. "Госсекретарь Рубио отправится в Анталию, Турция, 14-16 мая, для участия в неформальной министерской встрече НАТО, чтобы обсудить приоритеты безопасности Альянса", - говорится в сообщении госдепа. Украинское урегулирование в ведомстве назвали одной из тем предстоящей встречи. В воскресенье президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая.

https://ria.ru/20250511/erdogan--2016350215.html

турция

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, россия, стамбул, марко рубио, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, нато