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Госсекретарь США посетит Турцию 14-16 мая - РИА Новости, 11.05.2025
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16:25 11.05.2025
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Госсекретарь США посетит Турцию 14-16 мая
Госсекретарь США посетит Турцию 14-16 мая - РИА Новости, 11.05.2025
Госсекретарь США посетит Турцию 14-16 мая
Госсекретарь США Марко Рубио посетит Турцию 14-16 мая, в эти же дни руководство РФ предложило Киеву переговоры в Стамбуле. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T16:25:00+03:00
2025-05-11T16:25:00+03:00
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владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Турцию 14-16 мая, в эти же дни руководство РФ предложило Киеву переговоры в Стамбуле. "Госсекретарь Рубио отправится в Анталию, Турция, 14-16 мая, для участия в неформальной министерской встрече НАТО, чтобы обсудить приоритеты безопасности Альянса", - говорится в сообщении госдепа. Украинское урегулирование в ведомстве назвали одной из тем предстоящей встречи. В воскресенье президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая.
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в мире, турция, россия, стамбул, марко рубио, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Турция, Россия, Стамбул, Марко Рубио, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Госсекретарь США посетит Турцию 14-16 мая

Госсекретарь США Рубио посетит Турцию 14-16 мая для обсуждения безопасности НАТО

© AP Photo / Nathan HowardГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Nathan Howard
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Турцию 14-16 мая, в эти же дни руководство РФ предложило Киеву переговоры в Стамбуле.
"Госсекретарь Рубио отправится в Анталию, Турция, 14-16 мая, для участия в неформальной министерской встрече НАТО, чтобы обсудить приоритеты безопасности Альянса", - говорится в сообщении госдепа.
Украинское урегулирование в ведомстве назвали одной из тем предстоящей встречи.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Эрдоган проводит переговоры с западными лидерами после предложения Путина
Вчера, 15:27
 
В миреТурцияРоссияСтамбулМарко РубиоВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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