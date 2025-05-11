https://ria.ru/20250511/rossija-2016285401.html
Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле
Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле
Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 15 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:35:00+03:00
2025-05-11T02:35:00+03:00
2025-05-11T02:35:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 15 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Ну, конечно, реакцию ждем", - сказал Ушаков. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
https://ria.ru/20250511/ushakov-2016285046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, украина, юрий ушаков, павел зарубин, владимир путин, политика
Россия, Стамбул, Украина, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Владимир Путин, Политика
Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле
Ушаков: Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры 15 мая