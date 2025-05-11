https://ria.ru/20250511/rossija-2016285401.html

Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле

Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025

Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле

Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 15 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:35:00+03:00

2025-05-11T02:35:00+03:00

2025-05-11T02:35:00+03:00

россия

стамбул

украина

юрий ушаков

павел зарубин

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049204_0:0:2476:1393_1920x0_80_0_0_9d416bdf5d0b193137b276e94dd30f7f.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 15 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Ну, конечно, реакцию ждем", - сказал Ушаков. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

https://ria.ru/20250511/ushakov-2016285046.html

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, стамбул, украина, юрий ушаков, павел зарубин, владимир путин, политика