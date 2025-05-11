Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/rossija-2016285401.html
Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле
Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле
Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 15 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:35:00+03:00
2025-05-11T02:35:00+03:00
россия
стамбул
украина
юрий ушаков
павел зарубин
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049204_0:0:2476:1393_1920x0_80_0_0_9d416bdf5d0b193137b276e94dd30f7f.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 15 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Ну, конечно, реакцию ждем", - сказал Ушаков. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
https://ria.ru/20250511/ushakov-2016285046.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049204_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_4a1b80957d7fb1e97bb0179f436cf333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, украина, юрий ушаков, павел зарубин, владимир путин, политика
Россия, Стамбул, Украина, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Владимир Путин, Политика
Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле

Ушаков: Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры 15 мая

© РИА Новости / Максим БлиновВид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 15 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Ну, конечно, реакцию ждем", - сказал Ушаков.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ушаков рассказал, когда возобновятся переговоры России и Украины
02:32
 
РоссияСтамбулУкраинаЮрий УшаковПавел ЗарубинВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала