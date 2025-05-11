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Ушаков прокомментировал идею Путина о переговорах с Украиной
Ушаков прокомментировал идею Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Ушаков прокомментировал идею Путина о переговорах с Украиной
Россия сделала предложение о переговорах с Украиной без условий, начать их просто при желании Киева, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:31:00+03:00
2025-05-11T02:31:00+03:00
2025-05-11T02:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия сделала предложение о переговорах с Украиной без условий, начать их просто при желании Киева, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя инициативу президента РФ Владимира Путина о переговорах с Украиной. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил украинской стороне провести 15 мая в Стамбуле переговоры. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
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россия, украина, киев, юрий ушаков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Ушаков прокомментировал идею Путина о переговорах с Украиной
Ушаков: Россия предложила Киеву начать переговоры без условий