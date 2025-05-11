https://ria.ru/20250511/rossija-2016284884.html

Ушаков прокомментировал идею Путина о переговорах с Украиной

Ушаков прокомментировал идею Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

Ушаков прокомментировал идею Путина о переговорах с Украиной

Россия сделала предложение о переговорах с Украиной без условий, начать их просто при желании Киева, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:31:00+03:00

2025-05-11T02:31:00+03:00

2025-05-11T02:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

юрий ушаков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/65508/45/655084595_0:75:1151:722_1920x0_80_0_0_cd4af4ee828c49baa7392b9eb3a7d801.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия сделала предложение о переговорах с Украиной без условий, начать их просто при желании Киева, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя инициативу президента РФ Владимира Путина о переговорах с Украиной. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил украинской стороне провести 15 мая в Стамбуле переговоры. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

https://ria.ru/20250511/kreml-2016284513.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, юрий ушаков, владимир путин