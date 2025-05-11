https://ria.ru/20250511/restoran-2016296524.html

Названы страны с самыми дорогими обедами в ресторанах

Названы страны с самыми дорогими обедами в ресторанах - РИА Новости, 11.05.2025

Названы страны с самыми дорогими обедами в ресторанах

Дороже всего обед в ресторане для двух персон оказался в странах Европы - в Исландии и Швейцарии она и вовсе превысила эквивалент 10 тысяч рублей, Россия при... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T07:08:00+03:00

2025-05-11T07:08:00+03:00

2025-05-11T10:39:00+03:00

исландия

швейцария

камерун

федеральная служба государственной статистики (росстат)

в мире

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Дороже всего обед в ресторане для двух персон оказался в странах Европы - в Исландии и Швейцарии она и вовсе превысила эквивалент 10 тысяч рублей, Россия при этом расположилась на 78-м месте, а дешевле всего поесть вне дома можно в Пакистане и Бангладеш, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Среди 120 стран мира средняя стоимость обеда для двух человек в ресторане составила 3,95 тысячи рублей. Дороже всего обед оказался в европейских странах. Так, в Исландии и Швейцарии его стоимость пересекла отметку в 10 тысяч рублей - 10,8 и 11,2 тысячи рублей соответственно. Следом расположился Камерун, разбавивший компанию европейцев, с 9,1 тысячами рублей за обед, затем идут Дания - 8,6 тысячи, Барбадос - 8,1 тысячи, Норвегия - 7,8 тысячи и Бельгия - 7,3 тысячи рублей. Замкнули десятку стран с самым дорогим походом в ресторан Ирландия, Люксембург и Нидерланды, где он обойдется для двоих примерно в 7,3 тысячи рублей. Россия расположилась ниже середины списка - на 78 месте. В среднем поесть вдвоем в ресторане здесь можно за 2,7 тысячи, следует из данных Росстата. С другой стороны, десятку стран с самыми дешёвыми ресторанами возглавила Бангладеш - тут два человека могут поесть в ресторане всего на 997 рублей. Следом идут Пакистан - чуть больше 1 тысячи рублей за два обеда, Индия - 1,15 тысячи, Таджикистан и Индонезия - по 1,2 тысячи, Ливия - 1,4 тысячи. Замыкают список десяти Непал и Боливия (по 1,5 тысячи рублей), Киргизия (1,57 тысячи) и Египет (1,6 тысячи).

https://ria.ru/20250320/restorany-2006107630.html

https://ria.ru/20250417/restorany-2011728587.html

исландия

швейцария

камерун

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

исландия, швейцария, камерун, федеральная служба государственной статистики (росстат), в мире