https://ria.ru/20250511/putin-2016366008.html

Призыв Путина к переговорам с Киевом склоняет ЕС к миру, считает эксперт

Призыв Путина к переговорам с Киевом склоняет ЕС к миру, считает эксперт - РИА Новости, 11.05.2025

Призыв Путина к переговорам с Киевом склоняет ЕС к миру, считает эксперт

Призыв президента России Владимира Путина к началу прямых переговоров с Киевом без предварительных условий склоняет сомневающиеся страны ЕС к миру, не оставляя... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:29:00+03:00

2025-05-11T17:29:00+03:00

2025-05-11T17:29:00+03:00

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КАИР, 10 мая – РИА Новости. Призыв президента России Владимира Путина к началу прямых переговоров с Киевом без предварительных условий склоняет сомневающиеся страны ЕС к миру, не оставляя киевскому режиму возможностей для маневра, заявил РИА Новости алжирский эксперт по вопросам безопасности Ахмед Мизаб. "Эта инициатива не только укрепляет международный имидж Москвы, но и может нейтрализовать колеблющиеся позиции ряда европейских государств, склоняя их к поддержке деэскалации, оставив Зеленского без возможности для маневра", — сказал Мизаб. По словам эксперта, Зеленский оказался в крайне ограниченном положении: страна противостоит ядерной державе с мощной армией, а её возможности напрямую зависят от западной поддержки. Алжирский эксперт считает, что европейские страны всё чаще склоняются к компромиссному урегулированию, которое позволило бы избежать дальнейших потерь и внутренней дестабилизации внутри ЕС. "Если Зеленский продолжит отказываться от диалога без условий, он рискует столкнуться с угасающим энтузиазмом Запада и затяжным внутренним истощением", — добавит Мизаб. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.

https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html

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россия

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в мире, россия, киев, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, евросоюз