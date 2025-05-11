Рейтинг@Mail.ru
Призыв Путина к переговорам с Киевом склоняет ЕС к миру, считает эксперт - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/putin-2016366008.html
Призыв Путина к переговорам с Киевом склоняет ЕС к миру, считает эксперт
Призыв Путина к переговорам с Киевом склоняет ЕС к миру, считает эксперт - РИА Новости, 11.05.2025
Призыв Путина к переговорам с Киевом склоняет ЕС к миру, считает эксперт
Призыв президента России Владимира Путина к началу прямых переговоров с Киевом без предварительных условий склоняет сомневающиеся страны ЕС к миру, не оставляя... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:29:00+03:00
2025-05-11T17:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
стамбул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
КАИР, 10 мая – РИА Новости. Призыв президента России Владимира Путина к началу прямых переговоров с Киевом без предварительных условий склоняет сомневающиеся страны ЕС к миру, не оставляя киевскому режиму возможностей для маневра, заявил РИА Новости алжирский эксперт по вопросам безопасности Ахмед Мизаб. "Эта инициатива не только укрепляет международный имидж Москвы, но и может нейтрализовать колеблющиеся позиции ряда европейских государств, склоняя их к поддержке деэскалации, оставив Зеленского без возможности для маневра", — сказал Мизаб. По словам эксперта, Зеленский оказался в крайне ограниченном положении: страна противостоит ядерной державе с мощной армией, а её возможности напрямую зависят от западной поддержки. Алжирский эксперт считает, что европейские страны всё чаще склоняются к компромиссному урегулированию, которое позволило бы избежать дальнейших потерь и внутренней дестабилизации внутри ЕС. "Если Зеленский продолжит отказываться от диалога без условий, он рискует столкнуться с угасающим энтузиазмом Запада и затяжным внутренним истощением", — добавит Мизаб. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html
https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html
россия
киев
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Стамбул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз
Призыв Путина к переговорам с Киевом склоняет ЕС к миру, считает эксперт

Специалист по безопасности Мизаб: призыв РФ к переговорам склоняет ЕС к миру

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 10 мая – РИА Новости. Призыв президента России Владимира Путина к началу прямых переговоров с Киевом без предварительных условий склоняет сомневающиеся страны ЕС к миру, не оставляя киевскому режиму возможностей для маневра, заявил РИА Новости алжирский эксперт по вопросам безопасности Ахмед Мизаб.
"Эта инициатива не только укрепляет международный имидж Москвы, но и может нейтрализовать колеблющиеся позиции ряда европейских государств, склоняя их к поддержке деэскалации, оставив Зеленского без возможности для маневра", — сказал Мизаб.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Келлог прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Вчера, 16:18
По словам эксперта, Зеленский оказался в крайне ограниченном положении: страна противостоит ядерной державе с мощной армией, а её возможности напрямую зависят от западной поддержки.
Алжирский эксперт считает, что европейские страны всё чаще склоняются к компромиссному урегулированию, которое позволило бы избежать дальнейших потерь и внутренней дестабилизации внутри ЕС.
"Если Зеленский продолжит отказываться от диалога без условий, он рискует столкнуться с угасающим энтузиазмом Запада и затяжным внутренним истощением", — добавит Мизаб.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Турецкий историк заявил, что Киев рискует потерять Анкару
Вчера, 02:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСтамбулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала