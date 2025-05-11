https://ria.ru/20250511/putin-2016346882.html

Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о праздновании 80-летия Победы

Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 11.05.2025

Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о праздновании 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился впечатлениями по итогам мероприятий к 80-летию Победы и... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:55:00+03:00

2025-05-11T14:55:00+03:00

2025-05-11T14:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

политика

россия

турция

москва

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился впечатлениями по итогам мероприятий к 80-летию Победы и состоявшихся в эти дни международных контактов, сообщает пресс-служба Кремля, "Президент России поделился впечатлениями по итогам прошедших в Москве торжественных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы и состоявшихся в эти дни международных контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении.

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политика, россия, турция, москва, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, 80-летие победы в великой отечественной войне