https://ria.ru/20250511/putin-2016346882.html
Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о праздновании 80-летия Победы
Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о праздновании 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился впечатлениями по итогам мероприятий к 80-летию Победы и... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:55:00+03:00
2025-05-11T14:55:00+03:00
2025-05-11T14:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
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москва
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился впечатлениями по итогам мероприятий к 80-летию Победы и состоявшихся в эти дни международных контактов, сообщает пресс-служба Кремля, "Президент России поделился впечатлениями по итогам прошедших в Москве торжественных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы и состоявшихся в эти дни международных контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Политика, Россия, Турция, Москва, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о праздновании 80-летия Победы
Путин обсудил с Эрдоганом мероприятия к 80-летию Победы и международные контакты