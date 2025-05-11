Рейтинг@Mail.ru
Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:55 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/putin-2016346882.html
Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о праздновании 80-летия Победы
Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о праздновании 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился впечатлениями по итогам мероприятий к 80-летию Победы и... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:55:00+03:00
2025-05-11T14:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
россия
турция
москва
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился впечатлениями по итогам мероприятий к 80-летию Победы и состоявшихся в эти дни международных контактов, сообщает пресс-служба Кремля, "Президент России поделился впечатлениями по итогам прошедших в Москве торжественных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы и состоявшихся в эти дни международных контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250511/erdogan--2016335258.html
россия
турция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_fe5ab69dd2710b0dc993f4a54f88b09e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, турция, москва, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Политика, Россия, Турция, Москва, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поделился с Эрдоганом впечатлениями о праздновании 80-летия Победы

Путин обсудил с Эрдоганом мероприятия к 80-летию Победы и международные контакты

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поделился впечатлениями по итогам мероприятий к 80-летию Победы и состоявшихся в эти дни международных контактов, сообщает пресс-служба Кремля,
"Президент России поделился впечатлениями по итогам прошедших в Москве торжественных мероприятий по случаю 80-летия Великой Победы и состоявшихся в эти дни международных контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Эрдоган заявил о готовности Турции внести вклад в перемирие на Украине
Вчера, 13:24
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеПолитикаРоссияТурцияМоскваВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала