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Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в энергетических проектах - РИА Новости, 11.05.2025
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14:52 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/putin-2016346658.html
Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в энергетических проектах
Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в энергетических проектах - РИА Новости, 11.05.2025
Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в энергетических проектах
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразили заинтересованность в реализации стратегических совместных... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:52:00+03:00
2025-05-11T14:52:00+03:00
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразили заинтересованность в реализации стратегических совместных проектов в энергетике, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетике", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250511/kreml-2016344079.html
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в энергетических проектах

Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в реализации проектов в энергетике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразили заинтересованность в реализации стратегических совместных проектов в энергетике, сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетике", - говорится в сообщении.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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РоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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