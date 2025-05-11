https://ria.ru/20250511/putin-2016346658.html
Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в энергетических проектах
Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в энергетических проектах - РИА Новости, 11.05.2025
Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в энергетических проектах
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразили заинтересованность в реализации стратегических совместных... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:52:00+03:00
2025-05-11T14:52:00+03:00
2025-05-11T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразили заинтересованность в реализации стратегических совместных проектов в энергетике, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетике", - говорится в сообщении.
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в энергетических проектах
Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в реализации проектов в энергетике