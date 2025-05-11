https://ria.ru/20250511/putin-2016344625.html

Эксперт: Кремль использует любую возможность для прекращения конфликта

Эксперт: Кремль использует любую возможность для прекращения конфликта - РИА Новости, 11.05.2025

Эксперт: Кремль использует любую возможность для прекращения конфликта

Инициатива президента России Владимира Путина о предложении Киеву прямых переговоров без каких-либо предварительных условий в очередной раз доказала, что Кремль РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:41:00+03:00

2025-05-11T14:41:00+03:00

2025-05-11T14:42:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина о предложении Киеву прямых переговоров без каких-либо предварительных условий в очередной раз доказала, что Кремль использует любую возможность для внесения практических предложений по прекращению конфликта, заявил РИА Новости иранский эксперт в области экономики и политики Рухолла Модаббер. Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Эрдоган заявил в воскресенье президенту России о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной, говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера. "Новая инициатива господина Путина - предложенные прямые переговоры без каких-либо предварительных условий между Россией и Украиной - в очередной раз доказала, что Россия привержена миру и что Кремль использует любую возможность, чтобы внести практические предложения по прекращению конфликта", - считает Модаббер. По его словам, реакция Трампа на это предложение говорит о том, что послание Кремля было передано международной системе. Эксперт отметил, что в случае, если Киев пошлет негативный сигнал на предложение Кремля, это покажет, что "решения относительно любых действий принимаются непосредственно европейскими политиками". Он подчеркнул, что это показывает стремление европейских лидеров найти "лишь шоу и лживые слова в области мира", и что именно Евротройка подстрекает к продолжению войны и кризиса на Украине и в Европе.

https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html

https://ria.ru/20250511/filippo-2016333617.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, реджеп тайип эрдоган